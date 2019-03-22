Гаджет от Panasonic поможет забывчивым людям взять с собой нужные вещи

Компания Panasonic в рамках выставки Slush Tokyo 2019 представила устройство Hitokoe, которое поможет не уйти из дома без зонта, кошелька или контейнера с обедом.

Как сообщается, система Hitokoe состоит из контрольной панели, которая устанавливается в прихожей, RFID-меток с QR-кодами и приложения на смартфоне. Метки крепятся к любым предметам, которые человек может забыть, и регистрируются в приложении через сканирование камерой телефона QR-кода. Для каждого предмета можно выбрать один из трех сценариев в зависимости от того, нужен ли он каждый день, только в определенные дни или при определенных погодных условиях (о них система «узнает» из интернета).

Например, если у ребенка в школе в определенный день занятия по физкультуре, Hitokoe напомнит не забыть спортивную форму и кроссовки. Предупреждение выдается голосом через динамик контрольной панели.

Впоследствии разработчики гаджета планируют усовершенствовать решение, подключив к системе сервис мониторинга пробок — чтобы учитывать возможные задержки в пути — и научив ее «общаться» с бытовой техникой — чтобы, например, точно знать, выключен ли утюг или плита.

Источник: Panasonic