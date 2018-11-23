Гаджет Vaqso позволяет почувствовать запах своей вайфу

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В реальной жизни мы не только видим и слышим — мы также ощущаем запахи. Поэтому, чтобы виртуальная реальность стала по-настоящему достоверной, нужно придумать, чем занять нос, считают в японской компании Vaqso.

Как сообщается, стартап разработал небольшое полукруглое устройство, совместимое со всеми гарнитурами виртуальной реальности, располагающееся около носа пользователя.

В устройство вставляются картриджи с пахучими жидкостями. Во время использования оно источает ароматы в зависимости от того, что происходит в игре. Правда, инженеры уточняют, что игра должна быть предварительно «заточена» под гаджет.

В каталоге Vaqso в настоящее время представлены запахи океана, пороха, леса, земли, кофе, карамели, шоколада, карри, жареной курицы, мяты, бензина, цветов, а также зомби и «женщины» (на радость анимешникам). При этом за $3000 стартап готов разработать любой другой запах по заказу клиента.

Отметим, что Vasqo работает от аккумулятора — заряда хватает на два часа непрерывной работы. Весит устройство 125 граммов.

Согласно заявлениям разработчиков, гаджет был успешно протестирован с гарнитурами Oculus, HTC Vive и PlayStation VR.

На данный момент гаджет распространяется только как devkit и стоит $999. В комплект входят 5 картриджей и жидкость для их заправки. Остальные сменные кассеты предлагается докупать отдельно, по цене $70 за штуку.

Источники: New Atlas, hightech.plus