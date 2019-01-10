Ганс Вестберг: «Связь по протоколу пятого поколения станет квантовым скачком по сравнению с 4G»

Глава Verizon Ганс Вестберг в своем выступлении на CES 2019 перечислил преимущества 5G и назвал ключевые моменты, благодаря которым новая технология изменит отрасли экономики, приблизит Четвертую промышленную революцию и, разумеется, улучшит качество сотовой связи.

Вестберг убежден, что 5G изменит жизнь вокруг благодаря следующим аспектам:

высокая пиковая скорость передачи данных;

возможность передавать большой объем данных в отдельно взятом секторе;

низкая задержка сигнала;

высокая надежность;

поддержка миллиона подключенных устройств на квадратный километр;

высокая скорость передачи данных во время движения;

высокая скорость развертывания сервиса;

низкое потребление энергии.

В подтверждение своих слов Вестберг пригласил на сцену конференц-зала партнеров Verizon: представителей The New York Times, Walt Disney Studios, медицинскую компанию Medivi и операторов дронов Skyward. Каждый из них рассказал о том, как 5G трансформирует их бизнес.

В частности, The New York Times собирается открыть лабораторию 5G-журналистики, которая трансформирует процесс сбора новостей и их преподнесение (в числе прочего — за счет применения технологий AR и VR).

Представитель Walt Disney Studios заявил, что сотрудничество с Verizon позволит сотрудникам студий Marvel, Pixar, Disney и Lucasarts увеличить скорость рендеринга сцен, эффективнее использовать для съемок дроны и повысить общую производительность рабочего процесса.

Skyward, дочернее предприятие Verizon, в свою очередь, намерено благодаря 5G стать первой компанией, которая подключит к единой сети миллион дронов — их планируют применять для проведения спасательных операций. Как утверждается, высокая пропускная способность позволит сотням БПЛА одновременно исследовать местность в режиме онлайн.