Ганс Вестберг: «Связь по протоколу пятого поколения станет квантовым скачком по сравнению с 4G»
Глава Verizon Ганс Вестберг в своем выступлении на CES 2019 перечислил преимущества 5G и назвал ключевые моменты, благодаря которым новая технология изменит отрасли экономики, приблизит Четвертую промышленную революцию и, разумеется, улучшит качество сотовой связи.
Вестберг убежден, что 5G изменит жизнь вокруг благодаря следующим аспектам:
- высокая пиковая скорость передачи данных;
- возможность передавать большой объем данных в отдельно взятом секторе;
- низкая задержка сигнала;
- высокая надежность;
- поддержка миллиона подключенных устройств на квадратный километр;
- высокая скорость передачи данных во время движения;
- высокая скорость развертывания сервиса;
- низкое потребление энергии.
В подтверждение своих слов Вестберг пригласил на сцену конференц-зала партнеров Verizon: представителей The New York Times, Walt Disney Studios, медицинскую компанию Medivi и операторов дронов Skyward. Каждый из них рассказал о том, как 5G трансформирует их бизнес.
В частности, The New York Times собирается открыть лабораторию 5G-журналистики, которая трансформирует процесс сбора новостей и их преподнесение (в числе прочего — за счет применения технологий AR и VR).
Представитель Walt Disney Studios заявил, что сотрудничество с Verizon позволит сотрудникам студий Marvel, Pixar, Disney и Lucasarts увеличить скорость рендеринга сцен, эффективнее использовать для съемок дроны и повысить общую производительность рабочего процесса.
Skyward, дочернее предприятие Verizon, в свою очередь, намерено благодаря 5G стать первой компанией, которая подключит к единой сети миллион дронов — их планируют применять для проведения спасательных операций. Как утверждается, высокая пропускная способность позволит сотням БПЛА одновременно исследовать местность в режиме онлайн.
Далее на сцену вышел Кистофер Морли из медицинской компании Medivis. Он выразил мнение, что 5G сделает возможным применение технологий дополненной реальности в ходе хирургических операций.
«Многие инвазивные процедуры сегодня выполняются так же, как и 30 лет назад: вслепую, — отметил Морли. — Например, при введении катетера в ходе проведения операции на головном мозге нейрохирург вынужден руководствоваться по памяти и на глазок, в результате чего в 40% случаев он банально промахивается, вызывая кровотечение и причиняя ненужные страдания пациенту».
Специалист полагает, что 5G способен исправить ситуацию.
«В настоящее время хирурги вынуждены проводить операции, попеременно посматривая то на пациента, то на его снимки. Однако, когда у врачей появятся беспроводные AR-очки с низкой задержкой, они получат возможность накладывать сканы пациента, взятые из уже существующих баз данных медицинских анализов, непосредственно на операционную область. Благодаря этому медики смогут безошибочно определять оптимальное место для введения катетера», — утверждает Морли.
В завершение возможности технологии сотовой связи пятого поколения продемонстрировал баскетболист команды «Лейкерс» Кайл Кьюзма. Надев очки виртуальной реальности, подключенные по 5G, он несколько раз забросил мяч в корзину в видеоигре, «полагаясь не столько на свои умения, сколько на низкую задержку сигнала».
Напоследок отметим, что в ходе своего выступления Вестберг объявил о начале конкурса Built on 5G Challenge, по результатам которого Verizon выделит до $1 млн компаниям, предложившим «революционные способы» использования технологии 5G.
Источники: Venture Beat, hightech.plus