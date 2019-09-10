Gearbox опубликовала релизный трейлер Borderlands 3

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Студия Gearbox опубликовала релизный трейлер грядущего кооперативного шутера Borderlands 3.

Сам ролик исключительно постановочный — никаких сюжетных сцен и, соответственно, спойлеров в нем нет. Тем не менее, он ожидаемо полон безумия и ярких взрывов под хорошую музыку.

Одновременно с релизом трейлера начали появляться первые оценки игры от критиков:

Также в сети опубликовали первую катсцену из Borderlands 3.

Напоследок отметим, что Borderlands 3 выйдет 13 сентября 2019 года на PlayStation 4, Xbox One и ПК (как временный эксклюзив Epic Games Store). За двое суток до выхода на всех платформах откроется предзагрузка.

Источник: DTF