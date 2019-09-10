Gearbox опубликовала релизный трейлер Borderlands 3
Студия Gearbox опубликовала релизный трейлер грядущего кооперативного шутера Borderlands 3.
Сам ролик исключительно постановочный — никаких сюжетных сцен и, соответственно, спойлеров в нем нет. Тем не менее, он ожидаемо полон безумия и ярких взрывов под хорошую музыку.
Одновременно с релизом трейлера начали появляться первые оценки игры от критиков:
- Game Informer — 8/10;
- Destructoid — 9/10;
- PC Gamer — 63/100;
- Forbes — 9/10;
- Shacknews — 9/10;
- USGamer — 4/5.
Также в сети опубликовали первую катсцену из Borderlands 3.
Напоследок отметим, что Borderlands 3 выйдет 13 сентября 2019 года на PlayStation 4, Xbox One и ПК (как временный эксклюзив Epic Games Store). За двое суток до выхода на всех платформах откроется предзагрузка.
Источник: DTF