Гейб Ньюэлл: «Xbox Series X лучше PS5»





Гейб Ньюэлл назвал лучшую, по его мнению, nextgen-консоль. И это, конечно же, Xbox Series X.

Сооснователь и глава Valve продолжает свое турне по телепередачам в Новой Зеландии — в марте, когда ввели ограничения из-за коронавируса, он с друзьями не успел покинуть страну, а теперь, похоже, и не особо торопится. Буквально на днях в эфире местного утреннего шоу Breakfast он рассказал о новом совместном предприятии — вместе с друзьями он занимается организацией развлекательного мероприятия We Love Aotearoa (пройдет 15 августа), а сейчас, будучи гостем уже другой передачи The Project, отвечая на вопрос ведущих, заявил, что считает Xbox Series X лучше PS5.