Гейб Ньюэлл: «Xbox Series X лучше PS5»
Гейб Ньюэлл назвал лучшую, по его мнению, nextgen-консоль. И это, конечно же, Xbox Series X.
Сооснователь и глава Valve продолжает свое турне по телепередачам в Новой Зеландии — в марте, когда ввели ограничения из-за коронавируса, он с друзьями не успел покинуть страну, а теперь, похоже, и не особо торопится. Буквально на днях в эфире местного утреннего шоу Breakfast он рассказал о новом совместном предприятии — вместе с друзьями он занимается организацией развлекательного мероприятия We Love Aotearoa (пройдет 15 августа), а сейчас, будучи гостем уже другой передачи The Project, отвечая на вопрос ведущих, заявил, что считает Xbox Series X лучше PS5.
«Xbox. Потому что это так. Я в этой гонке не заинтересован, в моей компании большая часть разработки идет на ПК, но из двух я бы выбрал Xbox».
Гейб Ньюэлл,
глава Valve
Принимая во внимание общие усилия Microsoft по сближению Xbox и ПК, а также достигнутый прогресс в этом направлении, другого ответа мы и не ждали. Microsoft сейчас выпускает PC-версии своих игр в магазине Steam, принадлежащем Valve. Там же выйдут и будущие эксклюзивы вроде Avowed и Hellblade. В то же время Sony не планирует выпускать свои новые тайтлы где-то еще, кроме как на PS5. Так что расположение Гейба Ньюэлла к Xbox Series X здесь не удивляет от слова совсем.