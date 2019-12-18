Глава Einride: «Электрические робогрузовики — возможность создать нечто лучшее для следующих поколений»





Хотя первоначально основной движущей силой технологий автономного вождения были легковые робомобили, в настоящее время фокус внимания смещается на грузовой транспорт. Об успехах в области беспилотных фур сегодня регулярно рапортует целый ряд стартапов и крупных компаний: от Starsky Robotics, Pronto.ai и TuSimple до Daimler и Volvo.

Einride — шведский стартап со скромным по меркам индустрии финансированием — присоединился к гонке по созданию робогрузовиков три года назад и на сегодняшний день уже активно испытывает свои беспилотные электрические детища на дорогах общего пользования. Вместе с тем, его создатель уверен, что места на этом рынке хватит всем: Роберт Фалк готов каждому объяснить, почему электрические робогрузовики — «крупнейшая бизнес-возможность в истории человечества».

«Нынешние грузовые автомобильные решения не особенно разумны и экологичны, они используют технологии, изобретенные более века назад и с тех пор принципиально не менявшиеся. Отрасль не оцифрована для новой эры», — подчеркивает Фалк.

Главное отличие грузовых перевозок — их предсказуемость. Около 80% всех поездок повторяются, в них используются одни и те же транспортные средства и повторяющиеся маршруты. Это существенно снижает технические препятствия для внедрения робогрузовиков, ведь им нужно гораздо меньше информации о дорогах и условиях, чем в случае с легковым автономным транспортом.

«Сфера грузоперевозок имеет совершенно иную логику, нежели легковые автомобили, [что делает ее идеальным кандидатом на автоматизацию]», — говорит Фалк.

По мнению главы Einride, беспилотное вождение существенно преобразит индустрию грузоперевозок, позволив снизить операционные расходы за счет более эффективного планирования (робофура готова отвезти груз в любое время суток и не требует перерывов на отдых), уменьшения вероятности аварий и сокращения потребления энергии: так, только за счет отсутствия тяжелой кабины грузовики стартапа уже более энергоэффективны, нежели аналогичные электрогрузовики более традиционной компоновки, отмечает топ-менеджер. А если сюда еще добавить преимущества электрических силовых установок над все еще более распространенными ДВС, то можно с уверенностью говорить о назревающей революции.



«Рынок транспортных услуг за следующие 10 лет превысит 2 трлн долларов. Потенциально мы можем снизить расходы более чем на 50%, до неузнаваемости изменив весь сектор», — указывает Фалк.

Помимо денежной экономии, электрические робофуры также сделают отрасль более экологичной.

«Из-за использования устаревших технологий грузовые перевозки являются одной из наименее дружелюбных к экологии сфер. В самом деле, этот рынок ежегодно расходует более 5 млрд баррелей нефти на одну лишь транспортировку товаров, — говорит глава Einride, добавляя, что он лично ощущает насущную потребность в уменьшении вреда, идущего от данной отрасли. — Сегодня мы живем в эпоху разрушительных технологий. В прошлом мы слабо представляли, какой урон мы наносим будущему, делая двигатели внутреннего сгорания основой нашего общества. Однако сегодня у нас есть возможность — и я считаю, что это самая большая бизнес-возможность в истории человечества — переосмыслить то, как мы возим товары, и создать иное, лучшее решение для следующих поколений».

Напоследок отметим, что стартап Einride был основан в 2016 году. В октябре этого года шведская компания получила очередное финансирование в размере $25 млн и расширила программу испытаний. Решение, которое предлагает стартап — это электрические автономные грузовые платформы, на шасси которых можно разместить различные кузова.

Год назад компания получила первый коммерческий заказ и начала транспортировать поддоны с грузом между складами логистического гиганта Shenker.

А со следующего года грузовики Einride начнут перевозить газировку и другую продукцию Coca-Cola между складом Coca-Cola European Partners в предместье Стокгольма и дистрибьюторским центром Axfood, откуда затем напитки будут распространяться по местным розничным магазинам.

Источник: hightech.plus