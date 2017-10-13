Глава Всемирного банка призвал инвестировать в человеческий капитал, чтобы избежать негативных последствий тотальной автоматизации

В ближайшем будущем люди столкнутся с новой реальностью, в которой значительная часть труда будет автоматизирована — миллионы рабочих мест попросту канут в небытие. При этом процесс затронет в первую очередь работников с низкой квалификацией. Об этом заявил президент Всемирного банка Джим Ен Ким.

Ким опасается, что людям придется слишком поспешно осваиваться в изменившихся условиях. Однако повлиять на ситуацию можно уже сейчас, если сделать ставку на образование и здравоохранение, то есть на так называемый «человеческий капитал».