Глава Всемирного банка призвал инвестировать в человеческий капитал, чтобы избежать негативных последствий тотальной автоматизации
В ближайшем будущем люди столкнутся с новой реальностью, в которой значительная часть труда будет автоматизирована — миллионы рабочих мест попросту канут в небытие. При этом процесс затронет в первую очередь работников с низкой квалификацией. Об этом заявил президент Всемирного банка Джим Ен Ким.
Ким опасается, что людям придется слишком поспешно осваиваться в изменившихся условиях. Однако повлиять на ситуацию можно уже сейчас, если сделать ставку на образование и здравоохранение, то есть на так называемый «человеческий капитал».
Президент Всемирного банка напрямую связывает рост человеческого капитала и экономический рост с повышением шансов на успех в будущем. По его мнению, поскольку мировая экономика будет неустанно меняться, с ней будут меняться и требования к работникам.
«Точно известно одно — какой бы ни была экономическая ситуация, нам понадобятся люди, способные к обучению. Поэтому нужно принимать срочные меры по инвестированию в людей», — цитируют Кима журналисты.
Президент Всемирного банка отметил, что в результате такого подхода у людей возрастают ожидания. Однако, нынешняя политика ряда стран, направленная на возведение торговых барьеров, самоизоляцию и военную агрессию, может разрушить эти надежды.
«Если ваши стремления растут, но при этом возможностей совсем нет, то возникает риск конфликта, риск насилия, — отметил Ким. — Если ничего с этим не сделать сейчас, то в будущем мир рискует зайти в тупик».
Напоследок отметим, что недавно похожее мнение высказала глава МВФ Кристин Лагард.
«Мы догадываемся, что произойдет, если мы упустим момент, — заявила она. — Рост экономики будет слишком слабым, и рабочие места будут уничтожаться быстрее, чем создаваться. В конечном счете глобальная финансовая система может просто не выдержать таких потрясений».
Источники: hightech.fm, BBC