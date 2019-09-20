«Глубокое погружение» и «Рекомендации сообщества». Valve добавила две новые функции в «Лаборатории Steam» и перенесла «Интерактивный советник» в основной клиент

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Valve продолжает модернизировать магазин Steam. Ранее на этой неделе компания запустила открытый бета-тест обновленной библиотеки и изменила систему рекомендаций игр. Теперь же стало известно о еще парочке функциональных новшеств, призванных упростить поиск игр и просмотр пользовательских обзоров.

«Глубокое погружение» — дальнейшее развитие проекта Steam Diving Bell инди-разработчика Ларса Дусе. Имея интеграцию с API Steam, инструмент подбирает потенциально интересные игры, похожие на ту, что ввел пользователь. Поиск осуществляется по меткам от создателей игр и сообщества Steam. Инструмент находит девять игр, разделяя их на три группы: очень похожие, отчасти похожие и малоизвестные.

«Рекомендации сообщества» — страница с обзорами различных популярных игр, отсортированными по полезности для читателя. Расширенные настройки позволяют учесть обзоры за прошлую неделю или месяц — или ограничить выдачу обзорами, написанными после определенного времени, проведенного авторами в игре. Уточнить результаты можно, выбрав или исключив определенные метки.

Также Valve приняла решение перенести функцию «Интерактивный советник» из «Лабораторий» в основной клиент Steam.

Источник: Steam