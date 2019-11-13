Goldman Sachs призвал пользователей Apple Card не стесняться обращаться в банк с просьбой пересмотреть кредитный лимит

Помимо этого, представитель банка отметила, что финучреждение после скандала провело внутреннее расследование вместе с третьей независимой стороной, чтобы убедиться в том, что алгоритм действительно не имеет каких-либо предрассудков.

Напоследок отметим, что, по информации Forbes, Goldman Sachs в настоящее время «активно ищет» способы позволить членам семьи совместно использовать Apple Card с сохранением личной кредитной истории каждого супруга.

Источник: VC