Goldman Sachs призвал пользователей Apple Card не стесняться обращаться в банк с просьбой пересмотреть кредитный лимит
Банк Goldman Sachs готов пересмотреть кредитные лимиты для пользователей кредитной карты Apple Card после обвинений в сексизме. Об этом объявила гендиректор американского подразделения Goldman Sachs Кэри Халио.
Клиенты, которых не устраивает их кредитный лимит по Apple Card, могут обратиться в поддержку банка с просьбой пересмотреть лимит.
«Мы услышали вас. Ваши проблемы важны для нас, и мы относимся к ним серьезно», — заявила Халио.
Халио повторила, что Goldman Sachs не учитывает пол клиентов при определении размера кредитного лимита.
«На самом деле мы даже не знаем пол и семейный статус тех, кто оформляет Apple Card», — отметила она.