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Goldman Sachs призвал пользователей Apple Card не стесняться обращаться в банк с просьбой пересмотреть кредитный лимит

Goldman Sachs призвал пользователей Apple Card не стесняться обращаться в банк с просьбой пересмотреть кредитный лимит

Goldman Sachs призвал пользователей Apple Card не стесняться обращаться в банк с просьбой пересмотреть кредитный лимит


Банк Goldman Sachs готов пересмотреть кредитные лимиты для пользователей кредитной карты Apple Card после обвинений в сексизме. Об этом объявила гендиректор американского подразделения Goldman Sachs Кэри Халио.

Клиенты, которых не устраивает их кредитный лимит по Apple Card, могут обратиться в поддержку банка с просьбой пересмотреть лимит.

«Мы услышали вас. Ваши проблемы важны для нас, и мы относимся к ним серьезно», — заявила Халио.

Халио повторила, что Goldman Sachs не учитывает пол клиентов при определении размера кредитного лимита.

«На самом деле мы даже не знаем пол и семейный статус тех, кто оформляет Apple Card», — отметила она.

Глава подразделения Goldman Sachs пояснила, что проблемы возникли в основном у тех клиентов, у которых кредитные карты привязаны к счетам их супругов и которые из-за этого имеют неполную личную кредитную историю.

«Если вы считаете, что ваша кредитная линия некорректно отражает вашу кредитную историю, свяжитесь с нами. Мы пересмотрим ваш кредитный лимит на основании дополнительной информации, которую можем запросить», — указала Халио.

Помимо этого, представитель банка отметила, что финучреждение после скандала провело внутреннее расследование вместе с третьей независимой стороной, чтобы убедиться в том, что алгоритм действительно не имеет каких-либо предрассудков.

Напоследок отметим, что, по информации Forbes, Goldman Sachs в настоящее время «активно ищет» способы позволить членам семьи совместно использовать Apple Card с сохранением личной кредитной истории каждого супруга.

Источник: VC

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