Google: естественное дрожание рук пользователя позволяет смартфону Pixel 3 выдавать на-гора более качественные снимки

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Разработчики из компании Google опубликовали статью с подробным описанием работы алгоритма в смартфоне Pixel 3, способного улучшать качество снимков.

Как сообщается, в основе решения лежит то, что обычно воспринимается как недостаток — дрожание рук пользователя во время съемки. Пользуясь естественным легким тремором, камера смартфона, помимо основного снимка, делает серию дополнительных кадров, снятых с немного различающихся ракурсов.

Затем алгоритм начинает обработку изображений, в частности, вычисляет на получившихся фотографиях области со статическими объектами и накладывает их с дополнительных снимков на основное фото, игнорируя при этом области с движущимися объектами (которые в противном случае лишь «покрылись» бы артефактами).

В результате смартфону удается выдавать на-гора более детализированные снимки, а также увеличивать экспозицию ночных фотографий без увеличения шума и появления «смазанности».

Источник: N+1