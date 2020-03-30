Google решила отказаться от первоапрельских шуток в этом году

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Первоапрельские шутки являются ежегодной традицией Google, однако весьма невеселая обстановка в мире, сложившаяся из-за пандемии коронавирусной инфекции Covid-19, заставляет компанию быть в этом году предельно серьезной. Об этом заявила директор по маркетингу поискового гиганта Лоррейн Туилхилл во внутреннем письме, разосланном сотрудникам IT-компании.

«В этом году мы собираемся отойти от традиции шутить на Первое апреля из уважения ко всем, кто борется с пандемией Covid-19. Наша главная цель сейчас — быть полезными людям, поэтому давайте сохраним шутки для следующего апреля, который, несомненно, будет намного ярче, чем этот», — говорится в сообщении.

По словам Туилхилл, Google уже отменила все централизованные первоапрельские проекты, но при этом руководство компании полагает, что на местах некоторые команды все еще могут готовить собственные небольшие проекты, посвященные Дню смеха.

«Пожалуйста, поговорите со своими коллегами и убедитесь в том, что они поставили на паузу любые шуточные мероприятия — как внутренние, так и внешние», — указала директор по маркетингу поискового гиганта.

Источник: Cnet