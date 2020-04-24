Google теперь явным образом предупреждает о плохой выдаче





Google наделила свою поисковую систему новой и весьма забавной функцией — если она решит, что результаты выдачи по тому или иному запросу недостаточно хороши, то обязательно даст знать об этом пользователю, показав соответствующее уведомление.

Когда возникает такая ситуация, то в самом верху над результатами поиска появляется специальный блок. Верху крупным шрифтом выделена надпись следующего содержания: «Похоже, что по вашему запросу не нашлось релевантной информации». За ней следуют стандартные рекомендации, как можно уточнить запрос, чтобы получить релевантную информацию, наряду с рекомендуемыми похожими запросами.

На самом деле идея далеко не нова. Google уже предупреждал об отсутствии каких-либо результатов. Но сейчас подобное — большая редкость, так как интернет расширяется подобно Вселенной, а алгоритмы Google постоянно совершенствуются (достаточно вспомнить о почти забытом явлении «Googlewhack» — охоте на поисковую фразу, которая приводит к одному-единственному результату). Собственно, не так давно поисковая система Google получила крупнее за пять лет обновление — технологию BERT, наделяющую поисковик способностью понимать человеческий язык. Google также предлагает рекомендации по более точной формулировке запросов, чтобы минимизировать количество неудачных запросов.

Но порой, как признает сама Google, результаты оказываются не слишком полезны. Даже в почти бесконечной библиотеке Интернета порой не получается добыть нужную информацию.

В Google говорят, что эти предупреждения не должны появляться слишком часто. В конце концов, идея заключается в том, что поиск Google будет давать хорошие релевантные результаты. В то же время функция кажется достаточно полезной. Иногда знание того, что ответа нет, может оказаться почти таким же полезным, как и сам ответ.