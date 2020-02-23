Грядущий мини-сериал от HBO «Заговор против Америки» обзавелся новым трейлером

Телеканал HBO выпустил новый трейлер своего грядущего мини-сериала «Заговор против Америки», представляющего собой экранизацию одноименного романа американского писателя Филипа Рота, обладателя Пулитцеровской премии.

Произведение, как и мини-сериал, рассказывает об альтернативном историческом сценарии для США: в 1940 году вместо Франклина Рузвельта президентские выборы выиграл Чарльз Линдберг — герой-летчик, который открыто высказывает антисемитские взгляды и поддержку правительству Гитлера, а также критикует вступление США во Вторую мировую войну. Главные герои мини-сериала — еврейская семья из Нью-Джерси — становятся свидетелями того, как американская нация начинает симпатизировать нацистам и в стране происходят гонения на евреев.

В сериале сыграли Вайнона Райдер («Эдвард Руки-ножницы», «Эпоха невинности», «Очень странные дела»), Зои Казан («Руби Спаркс», «В твоих глазах», «Баллада Бастера Скраггса»), Джон Туртурро («Делай как надо!», «Большой Лебовски», «Исход: Цари и боги»), Морган Спектор («Подпольная империя», «Туман» , «Родина»), Энтони Бойл («Толкин») и Бен Коул («Хэппи», «Разрушение», «Восьмое чувство»).

Шоураннерами «Заговора против Америки» выступают Дэвид Саймон и Эд Бернс, известные совместной работой над сериалом «Прослушка».

Премьера шестисерийного мини-сериала состоится на HBO 16 марта.

Источник: BirdInFlight