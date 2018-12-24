HAMR-E — роботаракан, способный проводить осмотр внутренних конструкций авиадвигателей

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Инженеры из Гарвардского университета создали портативного роботаракана HAMR-E, способного цепляться и удерживать себя на различных поверхностях даже в перевернутом состоянии благодаря электроадгезии.

Как сообщается, ноги робота оснащены специальными накладками, которые прилипают к металлическим поверхностям с помощью электростатических сил. Они изготовлены из медного электрода с полиимидной изоляцией.

Робот отключает электромагнитное поле одной из четырех ног, чтобы поднять ее и сделать шаг, затем снова включает, когда шаг сделан. Накладки гибкие, поэтому с ними можно взбираться в том числе по изогнутым поверхностям. Команда также разработала для HAMR-E специальные «суставы» и алгоритмы передвижения.

В качестве демонстрации инженеры показали потенциальное применение робота — осмотр внутренних конструкций авиадвигателя. В опубликованном ролике можно увидеть, как устройство шагает по шероховатой и изогнутой металлической поверхности внутри двигателя, находясь в перевернутом положении.

«Роботы, которые могут проводить исследования сразу в трех измерениях, гораздо эффективнее устройств, способных двигаться только вперед и назад по плоской поверхности», — говорит Себастьян де Риваз, автор исследования, посвященного HAMR-E.

Предполагается, что роботы наподобие HAMR-E упростят контроль труднодоступных участков зданий и различной крупной техники, сэкономив компаниям время и деньги и повысив при этом безопасность.

Источники: hightech.plus, New Atlas