HBO Max: Специальный эпизод «Friends: The Reunion» сериала «Друзья» выйдет 27 мая 2021 года (тизер-трейлер)





Стриминговый сервис HBO Max наконец объявил дату премьеры специального эпизода сериала «Друзья», который должен был выйти еще в 2020 году, но не был снят в срок из-за карантинных ограничений по поводу коронавируса. Выпуск назвали «Friends: The Reunion», а посмотреть его можно будет уже через две недели — 27 мая 2021 года.

По этому поводу съемочная группа даже выложила короткий тизер, в котором все шестеро главных героев в обнимку уходят в закат, что должно свидетельствовать о том, что они все еще друзья.

Впервые о проекте стало известно еще в 2019 году, когда WarnerMedia удалось договориться об участии в проекте со всеми шестью исполнителями главных ролей, включая Дженнифер Энистон (Рейчел), Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу (Фиби), Мэтта Леблана (Джоуи), Мэттью Перри (Чендлер) и Дэвида Швиммера (Росс). По слухам, каждый из них получит гонорар порядка $3 млн, и это будет первый раз, когда вся шестерка вновь соберется вместе на одном экране.

Специальный выпуск будет не «игровым» эпизодом, который расскажет о жизни главных героев спустя 17 лет после выхода финальной серии, а встречей актеров, вспоминающих процесс съемки легендарных «Друзей». Помимо шестерых главных героев в выпуску поучаствуют специальные гости, включая Lady Gaga, BTS, Малалу Юсуфзай и других.

Напомним, что сериал Friends / «Друзья» выходил на канале NBC с 22 сентября 1994 года по 6 мая 2004 года, за это время было снято 10 сезонов и 236 эпизодов. Длительное время права на его показ принадлежал сервису Netflix, однако с запуском собственного сервиса HBO Max компания WarnerMedia решила выкупить их за $425 млн.

Источник: Variety