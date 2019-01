HBO опубликовал «супертрейлер», в котором собрал первые кадры самых интересных сериалов 2019 года, включая Game of Thrones, Watchmen, True Detective, Chernobyl и др.

Канал HBO опубликовал трейлер, в котором собрал кадры из самых интересных сериалов собственного производства, которые выйдут в текущем 2019 году. В частности, в видео попали первые фрагменты таких долгожданных проектов, как Game of Thrones, True Detective, Watchmen, Euphoria, Chernobyl, Big Little Lies и других.

В частности, мы можем увидеть супергероев из комиксов Watchmen, включая Роршаха и лауреата Оскара Джереми Айронса; новый драматический сериал Euphoria с Зендаей в главной роли; продолжение детективной женской истории Big Little Lies с умопомрачительным актерским составом (Николь Кидман, Лора Дерн, Шейлин Вудли, Мерил Стрип) и т.д.

Естественно, самое большое внимание читателей нашего сайта наверняка привлечет сцена встречи Дейнерис Таргариен с Сансой Старк, в которой последняя в достаточно издевательском тоне заявляет Матери Драконов «Винтерфелл — ваш, Ваше высочество». Напомним, что премьера восьмого по счету и финального сезона Game of Thrones запланирована на апрель 2019 года.

Не можем не отметить и проект Chernobyl, который расскажет об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. В сериале снялись Джаред Харрис (Mad Men, The Crown), Стеллан Скарсгорд (Melancholia, Good Will Hunting) и Эмили Уотсон (Genius, The Theory of Everything), съемки сериала проходят в Литве.

Отметим, что данный ролик был показан во время церемонии награждения «Золотой глобус 2019», где главную награду получил байопик «Богемная рапсодия» / Bohemian Rhapsody.

Источник: HBO