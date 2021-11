THR: Хейден Кристенсен сыграет Дарта Вейдера сразу в двух грядущих сериалах по вселенной Star Wars — «Obi-Wan Kenobi» и «Ahsoka»

В декабре прошлого года компания Disney официально объявила, что актер Хейден Кристенсен вернется к исполнению роли, сделавшей его знаменитым. На тот момент студия объявила, что Хейден воплотит образ Энакина Скайуокера / Дарта Вейдера в сериале Star Wars: Obi-Wan Kenobi, где титульную роль отдали Юэну Макгрегору. Однако издание The Hollywood Reporter со ссылкой на инсайдеров заявило, что Кристенсен также будет задействован в еще одном сериальном проекте для стриминговой платформы Disney+.

Если вы хорошо знакомы со вселенной Star Wars, то наверняка знаете, что в ее рамках наиболее полная история отношений у Энакина Скайуокера была всего с тремя людьми — его учителем Оби-Ваном Кеноби, его женой Падме Амидалой и его ученицей Асокой Тано.

Соответственно, нетрудно догадаться, что персонаж Скайуокера появится в сериале «Star Wars: Ahsoka». Так как смерть Дарта Вейдера является неоспоримым каноном Звездных Войн, данный персонаж будет воплощен или в виде воспоминаний Асоки Тано или же в виде энергетического призрака, как это было в финале шестой части саги «Возвращение джедая».

Таким образом в данный момент помимо третьего сезона сериала «Мандалорец» в разработке у Lucasfilm находятся сериалы: «The Book of Boba Fett» — о мандалорце Бобе Фетте (Темуэра Моррисон) и его помощнице Феннек Шанд (Минг-На Вен); «Star Wars: Obi-Wan Kenobi» — о джедае Оби-Ване Кеноби (Юэн Макгрегор); «Star Wars: Ahsoka» — о джедае Асоке Тано (Розарио Доусон), «Star Wars: Rangers of the New Republic» — о рейнджерах Новой Республики и «Star Wars: Andor» — о повстанце Кассиане Андоре (Диего Луна).

