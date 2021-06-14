Хоррор «Тихое место 2» стал первым «постковидным» фильмом, собравшим более $100 млн в кинопрокате США (и $200 млн по всему миру)





Пандемия коронавируса COVID-19 оставила неизгладимый отпечаток на многие отрасли человеческой жизни, включая индустрию развлечений. Однако высокие темпы вакцинации в развитых странах позволяют надеяться на постепенное «выздоровление» кинопроката, о чем свидетельствует знаковый результат сиквела фильма ужасов A Quiet Place: Part II / «Тихое место 2».

Несмотря на текущую ситуацию, картина Paramount Pictures от режиссера Джона Красински собрала $109 млн в американском прокате и почти $200 млн — в мировом. С учетом того, что бюджет на съемки оценивается примерно в $60 млн, картина уже окупилась и принесла доход ее создателям. Ранее подобный результат ($47 млн в дебютный уикэнд и две недели на достижение отметки $100 млн) был бы достаточно средним, но в данный момент это однозначный успех. Также сиквел скорее всего не превзойдет первую часть в коммерческом плане, так как в 2018 году «Тихое место» собрало $340 млн при бюджете всего $17 млн.

Также стоит уточнить, что A Quiet Place: Part II / «Тихое место 2» стал первым за последнее время крупным фильмом, премьера которого состоялась эксклюзивно в кинотеатрах. Только спустя 45 дней картина попадет в фирменный стриминговый сервис Paramount Plus.

Отметим, что еще один фантастический фильм Godzilla vs. Kong / «Годзилла против Конга» от Warner Bros. и Legendary максимально близко подобрался к той же отметке, но все же не пересек ее ($99,4 млн). С другой стороны, этот фильм может похвастать отличными сборами в мировом прокате — общая сумма на данный момент составляет $441,7 млн, из которых $342,3 млн прнесли территории за пределами Северной Америки.

Напомним, что в конце прошлого года Paramount Pictures объявила о начале работы над третьей частью хоррор-франшизы Quiet Place 3 / «Тихое место 3», которую планируют выпустить уже в 2022 году. При этом фанатов франшизы ждет смена сценариста и режиссера — вместо Джона Красински проектом займется Джефф Николс.

Источник: Variety