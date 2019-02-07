IBM займется цифровизацией роттердамского порта

Крупнейший порт Европы, расположенный в нидерландском Роттердаме, ежегодно обслуживает 144 тысячи судов. Согласно прогнозам экспертов, к 2025 году часть из них будет управляться искусственным интеллектом. Заранее подготовить роттердамскую пристань к роботизированному будущему взялась IBM.

Как сообщается, американская корпорация намерена покрыть всю 42-километровую территорию порта — от города Роттердама до Северного моря — системой интернета вещей (IoT) на основе IBM Cloud, превратив его в самый интеллектуальный и подключенный порт мира.

«Наша конечная цель — создать многофункциональную систему, которая сможет в автономном режиме мониторить все, что происходит на территории порта Роттердама, начиная от движения судов и состояния инфраструктуры и закачивая погодными условиями», — говорится в пресс-релизе компании.

Что интересно, процесс цифровизации роттердамского порта уже стартовал — немногим ранее администрация гавани начала использовать автоматизированный гидрометеомониторинг.

В режиме реального времени разработанная IBM система обрабатывает и анализирует данные с 44 датчиков, установленных на причалах, буях, фарватерах, дорогах и дорожных знаках. На основе этой информации компьютер определяет скорость и направление ветра, температуру воздуха, относительную влажность, соленость и уровень воды, направление течения и условия видимости. А уже исходя из этих сведений портовые диспетчеры прогнозируют наилучшее время для захода в порт при наиболее благоприятных условиях и составляют оптимальное расписание погрузок и отправлений.

Предполагается, что система позволит значительно сократить время простоя судов, благодаря чему порт сможет обслуживать большее их количество в течение дня. По расчетам IBM, решение будет приносить руководству порта дополнительные $800 000 в год. При этом не останутся без выгоды и операторы морских перевозок.

«Заход в порт при хороших погодных условиях снижает расход топлива и обеспечивает безопасность швартовки», — пишут в IBM.

Помимо этого, в ближайшем будущем американская компания намерена открыть в верфях роттердамского порта центр 3D-печати RAMLAB. Он будет специализироваться на изготовлении широкого ассортимента сертифицированных запчастей для различных типов судов.

«Традиционный процесс изготовления судового компонента под заказ обычно занимает от 6 до 8 недель. Ожидается, что печать детали в RAMLAB займет до 200 часов», — заявили в IBM.

Источники: hightech.plus