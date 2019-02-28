IGN и 20th Century Fox выпустят мини-сериал по игре Alien: Isolation

Портал IGN и кинокомпания 20th Century Fox решили создать мини-сериал на основании игры Alien: Isolation. Он ориентирован на тех, кто не играл в саму игру, но интересуется её сюжетом.

Напомним, игра Alien: Isolation была выпущена в 2014 году. Она является представителем жанра Survival Horror c элементами стелса. По сюжету, в декабре 2137 года, спустя 15 лет после потери коммерческого корабля «Ностромо», 26-летняя дочь Эллен Рипли – Аманда – не оставляет попыток узнать о судьбе матери. Она отправляется на станцию «Севастополь», на которой якобы находится чёрный ящик корабля «Ностромо», где служила Эллен Рипли. Но волею случая (или судьбы) героине предстоит встретиться с ксеноморфом.

Мини-сериал Alien: Isolation от IGN и 20th Century Fox будет представлять собой пересказ сюжета игры без самого длительного игрового процесса. Элементы геймплея будут использоваться крайне ограниченно – лишь в некоторых сценах. В сериал включены все кат-сцены из игры и некоторые дополнительные эпизоды на движке Isolation, которые были созданы студиями Reverse Engineering Studios и DVgroup.

В мини-сериал Alien: Isolation войдут семь эпизодов. Они будут опубликованы на YouTube-канале IGN вечером 28 февраля – в 19:00 по киевскому времени.

Источник: IGN