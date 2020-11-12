Игра «Alba: a Wildlife Adventure» от разработчиков Monument Valley выйдет 11 декабря в Steam и Apple Arcade [трейлер]





Геймстудия Ustwo Games, создавшая серию игр Monument Valley, объявила дату выхода своего следующего проекта «Alba: a Wildlife Adventure».

Необычный казуальный проект появится в цифровом магазине Steam и на доступной по подписке игровой платформе Apple Arcade уже 11 декабря 2020 года. Ранее разработчики обещали, что игра будет доступна и на консолях, однако дата выхода такой версии пока не раскрывается.

Игроку в «Alba: a Wildlife Adventure» предстоит управлять экоактивисткой Альбой, которая посетила остров в Средиземном море в качестве гостя, но неожиданно выяснила, что его животному миру угрожает опасность исчезновения. Оценить графику, атмосферу и геймплей игры можно с помощью трейлера:

Напомним, что еще год назад Ustwo Games подтвердили, что работают над третьей частью игровой серии Monument Valley. Ну, а в 2018 году кинокомпания Paramount Pictures и аниматор Патрик Осборн собирались снять экранизацию Monument Valley, однако новостей о проекте с тех пор нет.

Источник: Engadget, Steam