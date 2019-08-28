Илон Маск хочет, чтобы его подписчики в Twitter обратились к местным властям с предложением приобрести у Tesla промышленную батарею Megapack

Глава Tesla обратился к своим 28 миллионам подписчиков в Twitter с просьбой помочь ему продать новейшую промышленную батарею компании — Megapack.

Отметим, что систему Megapack компания Tesla представила в конце прошлого месяца. Решение представляет собой простой в установке аккумулятор размером с транспортный контейнер и емкостью 3 МВт*ч, который поставляется с инвертором на 1,5 МВт, системой охлаждения и программой перераспределения нагрузки. Это новейший продукт предприятия после промышленного Powerpack и домашнего Powerwall.

После серии постов о климатических изменениях в Twitter Илон Маск обратился к заинтересованным лицам с предложением рассмотреть приобретение Megapack, поскольку она «лучше для окружающей среды и обычно обходится дешевле, чем пиковые электростанции на ископаемом топливе».

If you’re a utility or public utilities commission, please consider using the Tesla Megapack. Better for the environment & usually lower cost than fossil fuel peaker plants! https://t.co/Ls4IfB0d6a — Elon Musk (@elonmusk) August 24, 2019

Более того, Маск даже призвал своих читателей связаться с представителями местных властей, чтобы рассказать им о новом детище Tesla.

Exactly! Especially let your PUC commissioners/authorities know. — Elon Musk (@elonmusk) 24 августа 2019 г.

Похоже, глава компании действительно хочет, чтобы Megapack заменили пиковые электростанции — менее крупные и менее эффективные электростанции на ископаемом топливе, которые используются, когда энергосети требуется намного больше энергии, чем обычно, что приводит к удорожанию электричества во время таких пиков. Из-за этого сети зарядных станций для электромобилей — такие как Supercharger — дорого обходятся владельцам: в один момент такие станции могут пустовать, в другой — уже быть заполненными желающими подзарядить свои электрокары, что приводит к резкому повышению потребления энергии и к более высоким счетам за электричество для владельцев станций.

Решение обратиться к своим подписчикам — спорный рекламный ход, но он может сработать, пишет Electrek. Однако лучше для компании было бы установить эти батареи на собственных фабриках, складах и самых крупных станциях Supercharger, чтобы на собственном примере показать, насколько они выгодны, указывает издание.

Источник: hightech.plus