Илон Маск хочет, чтобы его подписчики в Twitter обратились к местным властям с предложением приобрести у Tesla промышленную батарею Megapack

Глава Tesla обратился к своим 28 миллионам подписчиков в Twitter с просьбой помочь ему продать новейшую промышленную батарею компании — Megapack.

Отметим, что систему Megapack компания Tesla представила в конце прошлого месяца. Решение представляет собой простой в установке аккумулятор размером с транспортный контейнер и емкостью 3 МВт*ч, который поставляется с инвертором на 1,5 МВт, системой охлаждения и программой перераспределения нагрузки. Это новейший продукт предприятия после промышленного Powerpack и домашнего Powerwall.

После серии постов о климатических изменениях в Twitter Илон Маск обратился к заинтересованным лицам с предложением рассмотреть приобретение Megapack, поскольку она «лучше для окружающей среды и обычно обходится дешевле, чем пиковые электростанции на ископаемом топливе».

If you’re a utility or public utilities commission, please consider using the Tesla Megapack. Better for the environment & usually lower cost than fossil fuel peaker plants! https://t.co/Ls4IfB0d6a

— Elon Musk (@elonmusk) August 24, 2019