Илон Маск опроверг информацию о том, что он подарил «электрическую машину Tesla» президенту Беларуси

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На днях президент Беларуси рассказал, что американский миллиардер Илон Маск подарил ему «электрическую машину Tesla». Однако предприниматель опроверг эту информацию. Об этом он сообщил в Twitter после многочисленных просьб пользователей прокомментировать заявление Александра Лукашенко.

Uh no — Elon Musk (@elonmusk) 6 сентября 2019 г.

«Э, нет», — кратко ответил Маск на вопрос, дарил ли он автомобиль президенту Беларуси.

Напоследок отметим, что издание Belarus Partisan проанализировало ситуацию и задалось несколькими вопросами. Во-первых, отметили журналисты, неясно, почему о подарке молчали так долго:

«О том, что Лукашенко ездит на Tesla стало известно еще два года назад. Тогда это подавалось так, словно руководителю [страны] предоставили протестировать электрокар на ограниченное время. Кто предоставил автомобиль – не сообщалось».

Во-вторых, маловероятно, что, будь это подарок самого Илона Маска, власти Беларуси изначально упустили бы возможность сделать из этого пиар-акцию:

«Один из самых известных людей планеты хорошо относится к Лукашенко, а его пресс-служба об этом молчит? Представить это почти невозможно».

В-третьих, журналистов озадачило то, что такие подарки не в стиле Илона Маска:

«Да, миллиардер прежде дарил электрокары. Но кому? Своей матери и бывшей девушке. Лукашенко в этот ряд никак не вписывается».

В связи с этим Belarus Partisan выдвигает две версии происхождения электрокара: либо президент Беларуси невозбранно подарил автомобиль сам себе, либо ему подарили транспортное средство «заинтересованные» в некоторых поблажках бизнесмены. При этом в обоих случаях выходит, что беларуский лидер под прицелом телекамер банально сказал неправду. Но с какой целью он это сделал, остается неизвестным.

хто-та ўрот ужэ 25 лет, а можыт эта другой Ілан Маск падарыў? ёсць жа і другія Іланы Маскі 😀 — Android Natalevich (@MrFetiSheer) 6 сентября 2019 г.

«Может, это другой Илон Маск подарил [Tesla президенту Беларуси]? Есть же другие Илоны Маски», — предположил один из пользователей Twitter.

Источник: TUT.by