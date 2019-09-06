Илон Маск опроверг информацию о том, что он подарил «электрическую машину Tesla» президенту Беларуси
На днях президент Беларуси рассказал, что американский миллиардер Илон Маск подарил ему «электрическую машину Tesla». Однако предприниматель опроверг эту информацию. Об этом он сообщил в Twitter после многочисленных просьб пользователей прокомментировать заявление Александра Лукашенко.
Uh no
— Elon Musk (@elonmusk) 6 сентября 2019 г.
«Э, нет», — кратко ответил Маск на вопрос, дарил ли он автомобиль президенту Беларуси.
Напоследок отметим, что издание Belarus Partisan проанализировало ситуацию и задалось несколькими вопросами. Во-первых, отметили журналисты, неясно, почему о подарке молчали так долго:
«О том, что Лукашенко ездит на Tesla стало известно еще два года назад. Тогда это подавалось так, словно руководителю [страны] предоставили протестировать электрокар на ограниченное время. Кто предоставил автомобиль – не сообщалось».
Во-вторых, маловероятно, что, будь это подарок самого Илона Маска, власти Беларуси изначально упустили бы возможность сделать из этого пиар-акцию:
«Один из самых известных людей планеты хорошо относится к Лукашенко, а его пресс-служба об этом молчит? Представить это почти невозможно».
В-третьих, журналистов озадачило то, что такие подарки не в стиле Илона Маска:
«Да, миллиардер прежде дарил электрокары. Но кому? Своей матери и бывшей девушке. Лукашенко в этот ряд никак не вписывается».
В связи с этим Belarus Partisan выдвигает две версии происхождения электрокара: либо президент Беларуси невозбранно подарил автомобиль сам себе, либо ему подарили транспортное средство «заинтересованные» в некоторых поблажках бизнесмены. При этом в обоих случаях выходит, что беларуский лидер под прицелом телекамер банально сказал неправду. Но с какой целью он это сделал, остается неизвестным.
хто-та ўрот ужэ 25 лет, а можыт эта другой Ілан Маск падарыў? ёсць жа і другія Іланы Маскі 😀
— Android Natalevich (@MrFetiSheer) 6 сентября 2019 г.
«Может, это другой Илон Маск подарил [Tesla президенту Беларуси]? Есть же другие Илоны Маски», — предположил один из пользователей Twitter.
Источник: TUT.by