Илон Маск показал видео с последними достижениями компании Tesla: тизер кроссовера Model Y, продвинутая версия Model 3, кокпит Roadster и др.

Илон Маск опубликовал видео, обязательное к просмотру всем фанатам электромобилей Tesla и другой продукции компаний бизнесмена. Помимо эстетического удовольствия от великолепно снятого ролика, в нем также можно увидеть намек на будущий компактный кроссовер Tesla Model Y, «прокачанный» матово-черный Tesla Model 3, а также подробно рассмотреть приборную доску нового Tesla Roadster.

Примерно на 15 секунде видео можно увидеть загадочный электромобиль, частично скрытый покрывалом. Несмотря на довольно низкий силуэт, это вполне может быть одна из первых версий кроссовера Tesla Model Y. Также речь может идти об обновленной версии дизайна седана Tesla Model S, который не менялся внешне с момента выхода на рынок в 2012 году (6 лет — более чем достаточный срок для «подтяжки» внешности автомобиля).

Далее следуют кадры со сборочных линий и матово-черный Tesla Model 3, раскатывающий по огромному складу. Недоступный для серийных экземпляров модели цвет кузова, а также ярко-красные суппорты тормозов явно указывают на производительную версию модели, которую компания должна выпустить на рынок уже в текущем году. Напомним, что долгожданная performance-версия должна получить два двигателя и полный привод.

Несколько кадров солнечных панелей Solar Roof, энергетических систем Tesla Powerwall, производства Gigafactory, после которых нам дают возможность увидеть грузовик Tesla Semi, различные тесты седанов компании и минималистичную приборную доску родстера Tesla Roadster, которая содержит только необычный «штурвал» и единственный дисплей для управления и отображения данных.

Источник: Tesla