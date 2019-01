Индия вывела на орбиту самый легкий в мире спутник

Индийская организация космических исследований (ISRO) вывела в космос самый легкий в мире спутник — Kalamsat-V2.

Как сообщается, устройство представляет собой куб с гранями около десяти см в длину. Его масса — всего 1,26 кг. Аппарат был спроектирован и собран группой старшеклассников и студентов из штата Тамилнад.

По словам генерального директора и основателя Space Kidz India Шримати Кесана, расходы на создание Kalamsat V2 составили порядка 120 тысяч рупий (примерно $1,7 тыс.). На его сборку ушло шесть дней.

Предполагается, что космический аппарат будет служить спутником связи для любительских радиопередач в рамках некоммерческой деятельности.

A fourteen member team of youngsters in Chennai, all college students are eagerly waiting for the PSLV launch by ISRO tonight. Kalamsat V2, a 1.3 kg satellite designed by them, would be put into the orbit absolutely free by the space agency. Part of a group called Space Kidz India, the team has had two sub orbital launches and five balloon launches earlier.

При этом вместе с Kalamsat-V2 ракета-носитель PSLV-44 (на фото выше) также вывела на орбиту 740-килограммовый индийский военный спутник Microsat-R, предназначенный для наблюдения за поверхностью Земли в интересах местного оборонного ведомства.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди высоко оценил достижение индийских студентов и поздравил всех участников с успешным запуском.

Heartiest congratulations to our space scientists for yet another successful launch of PSLV.

This launch has put in orbit Kalamsat, built by India's talented students.

— Narendra Modi (@narendramodi) January 25, 2019