«Инопланетянин» Стивена Спилберга неожиданно получил короткометражный сиквел

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Мобильный оператор и интернет-провайдер Xfinity, принадлежащий медиахолдингу Comcast, опубликовал на YouTube рекламную короткометражку, представляющую собой неофициальный сиквел культового семейного научно-фантастического фильма Стивена Спилберга «Инопланетянин» (E.T. The Extra-Terrestrial, 1982 год).

В ролике дружелюбный пришелец вновь посещает Землю, чтобы навестить своего друга Эллиота, к роли которого вернулся повзрослевший и постаревший Генри Томас (на сегодняшний день актеру 48 лет). По сюжету прошло много лет, у Эллиота своя семья. И теперь уже его дети показывают инопланетному гостю мир — знакомят с очками виртуальной реальности, интернетом и голосовым помощником.

«Многое изменилось с тех пор, как ты был здесь в последний раз», — говорит Эллиот своему внеземному другу.

Повторяется в короткометражке и знаменитый полет на велосипеде на фоне Луны — и в нем также теперь участвует не Эллиот, а его дети.

По словам Генри Томаса, авторы хотели сделать ролик, который бы смотрелся как сиквел и дал поклонникам все, что они хотели от продолжения, но при этом не разрушал атмосферу оригинального фильма. Cудя по соотношению лайков/дизлайков на YouTube (86 тыс. против 4,8 тыс. на момент написания заметки), команде в целом удалось реализовать свою задумку.

Источник: Variety