Instagram собирается бросить вызов TikTok, «позаимствовав» у китайского приложения функции для видеоредактора

Instagram намерен скопировать у TikTok ключевые функции, сделавшие китайскую платформу для обмена музыкальными видео столь популярной. Указания на это нашла независимая разработчица Джейн Манчун Вон, исследовавшая код приложения.

По ее словам, новая опция Clips («Клипы») для «Историй» позволит пользователям Instagram склеивать короткие видеофрагменты в цельный ролик, а также накладывать музыку и указывать скорость воспроизведения отрывков. Кроме того, перед началом съемки можно будет установить таймер автоматического прекращения записи.

По мнению разработчицы, внедрив Clips, Instagram попытается отвлечь аудиторию от приложения TikTok, скачанного более миллиарда раз, которое по итогам прошлого года стало четвертым по популярности неигровым приложением, уступив только WhatsApp, Facebook Messenger и Facebook.

Instagram is working on “Clips”, a Story Camera feature “inspired” by TikTok

I have a mini surprise in my new blog: https://t.co/wOGfCOlQCg pic.twitter.com/pAd7NHA5nJ

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 11, 2019