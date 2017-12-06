Intel и Warner Bros. объединили свои усилия по созданию особого контента для поездок на беспилотных автомобилях
Современные люди проводят очень много времени за рулем. Однако инновационные беспилотные автомобили (AV) освободят их от этой задачи. Как следствие, возникает вопрос: что делать со всем этим дополнительным свободным временем? Intel и Warner Bros. уже приступили к решению этой проблемы. Объявив о своем партнерстве, компании представили проект, предназначенный для развлечения людей во время поездок в беспилотном транспорте.
По мнению главы Intel Брайана Кржанича, предстоящий переход на беспилотные автомобили «создаст одно из самых больших расширений потребительского времени, доступного для развлечений», в корне изменив жизнь людей и их времяпрепровождение в салоне транспортных средств.
Таким образом, Intel и Warner Bros.намерены разработать решения по созданию «иммерсивных впечатлений» – особого контента, специально предназначенного для потребления в салонах беспилотных транспортных средств. Помимо традиционных видов развлечений, например просмотра фильма, Intel, в частности, предлагает задействовать технологии виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR), чтобы превратить обычную поездку на автомобиле в путешествие по тематическому парку
«Например, поклонники Бэтмена смогут прокатиться на бэтмобиле по улицам Готэм-Сити, при этом технологии дополненной реальности позволят изменить пространство, окружающее автомобиль, таким образом, что пассажиры будут видеть внешний мир, просматривать рекламу и получать при этом новые впечатления», — утверждают в Intel.
Новый проект получил название AV Entertainment Experience, компании планируют представить демонстрационный концепт-кар в ближайшем будущем.
Источник: Naked Science