Инвестор Рон Барон: «К концу 2020-х Tesla будет стоить $1,5 трлн и продавать по 10 млн электромобилей в год»
Миллиардер Рон Барон, крупный инвестор и акционер Tesla, заявил, что через десять лет автомобильная компания Илона Маска будет стоить в десять раз больше, чем сегодня, и станет продавать как минимум по 10 млн электромобилей в год.
Отметим, что основатель и управляющий компанией Baron Capital Рональд Барон начал покупать Tesla еще в 2014. С тех пор он не скрывал своей уверенности в специализирующимся на электрокарах американском автопроизводителе и успел сделать несколько предсказаний. Так, в 2017 он заявил, что стоимость Tesla может возрасти до триллиона долларов к концу следующего десятилетия. При этом после резкого роста цен на акции автопредприятии Маска, который произошел пару месяцев назад, Барон уточнил свой предыдущий прогноз, накинув к будущей стоимости компании Илона Маска еще $500 млрд, сообщает Electrek.
«Это только начало. Мы, [Baron Capital], приобрели почти все свои акции с 2014 по 2016: 1,62 млн акций по средней цене $219,14. Цена составила $355 млн. Нас все критиковали. Прошлым летом акции стоили около $230. Сейчас втрое больше. Ежегодная выручка автокомпании поднялась с $2,5 млрд в 2013 до $25 млрд в прошлом году. В этом году она может дорасти до $33 млрд. В 2024 Tesla может получить доход от $100 до $125 млрд и стоить от $300 до $400 млрд. Сейчас автопроизводитель стоит $150 млрд. И это только начало. В 2030 выручка Tesla возрастет до $750 млрд — $1 трлн, а ее операционная прибыль составит $150-200 млрд, и тогда компания будет стоить $1,5 трлн, что сделает ее одной из самых крупных и дорогих компаний мира», — заявляет инвестор.
«В прошлом году Маск продал 367 000 электромобилей. В 2022 он продаст миллион. С учетом того, что сейчас в год продается свыше 90 млн машин, я думаю, в конечном итоге, [к концу 2020-х], он сможет продавать по меньшей мере 10 млн в год», — считает инвестор.
Барон не верит, что конкуренция хоть в чем-то замедлит Маска. Другим компаниям очень трудно с ним соперничать, потому что Tesla не распыляется на диаметрально разные технологии и вкладывает средства в исследования решений, предназначенных только для электрокаров, а также дистанцировалась от дилерских сетей.
«Традиционным автокомпаниям крайне сложно конкурировать с Tesla, поскольку они сталкиваются с рядом проблем. Например, они вынуждены продолжать тратить деньги на исследования в сфере двигателей [внутреннего сгорания] вместо того, чтобы инвестировать их, скажем, в батареи. По нашим оценкам, в заводы по производству ДВС вложено от $200 млрд до $300 млрд. И все эти активы постепенно обесцениваются. Во-вторых, традиционные автопредприятия сталкиваются со сложностями при продаже электрокаров. Дело в том, что дилеры зарабатывают деньги не на продажах как таковых, а на обслуживании проданных авто. Силовая установка электрокаров состоит из гораздо меньшего числа запчастей. По этой причине дилеры не особо заинтересованы продавать электрокары. Кроме того, у электрокаров, как правило, есть связь с облаком. Благодаря этому Tesla, например, может исправлять и улучшать свои автомобили «по воздуху» каждый раз, когда в них садится человек. В этом случае дилеры вообще остаются не у дел», — подчеркивает Барон.
Когда инвестора спросили, продал ли он часть своих акций Tesla после недавнего всплеска их стоимости, он ответил:
«Нет. Несколько коллег подошли ко мне и спросили: «Не должны ли мы продать сейчас часть [акций] Tesla? Все-таки мы уже утроили наши деньги». Я сказал: делайте что хотите, но помните, что если в будущем вы вновь обратите внимание на Tesla, то выкупить проданные акции обратно уже не сможете. Вот почему мы так заинтересованы в Tesla: в конечном итоге мы собираемся заработать на ней в десять раз больше денег, чем в нее вложили».
Источник: hightech.plus