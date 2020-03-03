Инвестор Рон Барон: «К концу 2020-х Tesla будет стоить $1,5 трлн и продавать по 10 млн электромобилей в год»

Миллиардер Рон Барон, крупный инвестор и акционер Tesla, заявил, что через десять лет автомобильная компания Илона Маска будет стоить в десять раз больше, чем сегодня, и станет продавать как минимум по 10 млн электромобилей в год.

Отметим, что основатель и управляющий компанией Baron Capital Рональд Барон начал покупать Tesla еще в 2014. С тех пор он не скрывал своей уверенности в специализирующимся на электрокарах американском автопроизводителе и успел сделать несколько предсказаний. Так, в 2017 он заявил, что стоимость Tesla может возрасти до триллиона долларов к концу следующего десятилетия. При этом после резкого роста цен на акции автопредприятии Маска, который произошел пару месяцев назад, Барон уточнил свой предыдущий прогноз, накинув к будущей стоимости компании Илона Маска еще $500 млрд, сообщает Electrek.