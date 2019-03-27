Инженеры Mitsubishi Heavy Industries разработали пару пожарных роботов

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Компания Mitsubishi Heavy Industries представила комплекс из двух пожарных роботов, способных тушить пожар в автономном режиме. Оба устройства созданы на четырехколесном шасси, взятом от сельскохозяйственной техники, а снаружи они обшиты металлическими панелями, позволяющими частично отражать тепловое излучение.

Как сообщается, один из роботов оснащен лафетным стволом для тушения пожара, а второй, представляющий собой самодвижущуюся катушку, отвечает за размотку 300-метрового пожарного рукава и транспортировку его конца к источнику воды.

Во время работы оба робота самостоятельно движутся в заданную оператором точку, отслеживая свои перемещения с помощью RTK-GPS-навигации, инерциальной и одометрической систем, а также с помощью лидаров. По прибытию в указанное место робокатушка уезжает обратно, разматывая пожарный рукав — его конец пожарным необходимо затем вручную присоединить к гидранту или пожарному насосу.

Согласно пресс-релизу Mitsubishi, оборудованный лафетным стволом робот может тушить пожар, выдавая до четырех тонн воды за минуту под давлением до одного мегапаскаля.

Интересно, что японские инженеры также разработали единый контейнер для хранения и перевозки обоих роботов, позволяющий разворачивать устройства на месте пожара в полуавтоматическом режиме.

Работу робокомплекса разработчики продемонстрировали на территории токийского Национального научно-исследовательского института огня и стихийных бедствий.

Предполагается, что к использованию роботов, когда они поступят на службу, пожарные будут прибегать для ликвидации наиболее опасных возгораний — например, когда речь идет о пожаре на нефтехимическом предприятии.

Источник: N+1