IoT-датчики помогут британским коммунальщикам из города Халл эффективнее выполнять свою работу

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Британский город Кингстон-апон-Халл (или просто Халл), крупный портовый центр на берегу Северного моря, объявил о намерении подключить городскую инфраструктуру к интернету вещей.

Согласно замыслу чиновников, разбросанные по всему населенному пункту датчики позволят в режиме реального времени собирать множество полезных сведений, на основе которых городской совет и местные коммунальные службы смогут более эффективно решать насущные проблемы — от пробок и парковок до освещения улиц и вывоза мусора. Похожие системы уже действуют в таких городах, как Лас-Вегас, Копенгаген и Джайпур, отмечает ZDNet.

За объединение информации с нескольких сенсоров будет отвечать местный поставщик телекоммуникационных услуг Connexin. Взяв за основу программное обеспечение Cisco Kinetic for Cities, компания создала централизованную операционную систему CityOS, агрегирующую и анализирующую информацию с датчиков.

В качестве первого шага руководство города уже разместило сенсоры внутри мусорных баков. Они отслеживают количество отходов, на основе чего система рассчитывает оптимальные маршруты мусоровозов и время их работы.

Конечная цель инициативы — повысить качество услуг, предоставляемых мэрией и коммунальщиками, и в то же время снизить сопутствующие расходы местного бюджета.

Источник: hightech.plus