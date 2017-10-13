Исследование: интернет-знакомства способствуют построению гармоничного общества

Первый сайт знакомств Match.com появился еще в далеком 1995 году, но по-настоящему популярными онлайн-знакомства стали в начале «нулевых», благодаря OKCupid и похожим площадкам. В 2012 Tinder вывел саму концепцию свиданий на новый уровень. Сегодня же, как свидетельствует статистика, более трети знакомство происходят онлайн.

Очевидно, что популярность сайтов знакомство уже давно так или иначе влияет на социум. Однако только сейчас появились результаты первого в своем роде исследования, которое подтвердило, что интернет-знакомства влияют не только на отношения между полами, но и на структуру общества, стирают расовые и социальные барьеры, а также способствуют созданию более крепких семей.

На протяжении многих лет опросы показывали, что люди находят своих будущих партнеров в барах, университетах, на работе, через друзей родителей и даже в церкви. То есть, круг потенциальных знакомств так или иначе был ограничен социальным статусом и местом жительства.

Онлайн-свидания полностью изменили эту систему. В интернете пересекаются люди из всех социальных групп и слоев. Те, кто раньше не могли даже оказаться на одной улице, теперь могут познакомиться и пожениться.