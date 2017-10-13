Исследование: интернет-знакомства способствуют построению гармоничного общества
Первый сайт знакомств Match.com появился еще в далеком 1995 году, но по-настоящему популярными онлайн-знакомства стали в начале «нулевых», благодаря OKCupid и похожим площадкам. В 2012 Tinder вывел саму концепцию свиданий на новый уровень. Сегодня же, как свидетельствует статистика, более трети знакомство происходят онлайн.
Очевидно, что популярность сайтов знакомство уже давно так или иначе влияет на социум. Однако только сейчас появились результаты первого в своем роде исследования, которое подтвердило, что интернет-знакомства влияют не только на отношения между полами, но и на структуру общества, стирают расовые и социальные барьеры, а также способствуют созданию более крепких семей.
На протяжении многих лет опросы показывали, что люди находят своих будущих партнеров в барах, университетах, на работе, через друзей родителей и даже в церкви. То есть, круг потенциальных знакомств так или иначе был ограничен социальным статусом и местом жительства.
Онлайн-свидания полностью изменили эту систему. В интернете пересекаются люди из всех социальных групп и слоев. Те, кто раньше не могли даже оказаться на одной улице, теперь могут познакомиться и пожениться.
«Интернет-знакомства создают социальные связи, которые раньше в принципе не могли возникнуть», — утверждают исследователи.
Как следствие, теперь это второй по популярности способ знакомства для гетеросексуальных пар и первый — для гомосексуальных.
Особенно ученых заинтересовало, как онлайн-знакомства влияют на межрасовые браки. С каждым годом вопрос дискриминации становится все менее актуальным, но люди с разным цветом кожи в США и Западной Европе по-прежнему предпочитают разный круг общения. Поэтому исследователи решили создать социальную сеть, в которой собрали мужчин и женщин различных рас и распределили списки «друзей» в случайном порядке.
Участникам эксперимента предложили выбрать потенциальных партнеров противоположного пола, но с одним условием: выбирать только из «друзей» и «друзей друзей». Уровень межрасовых «браков» по результатам этого эксперимента оказался ожидаемо низким. Но стоило исследователям расширить возможность выбора по случайному принципу, как количество межрасовых и межэтнических «браков» возросло в несколько раз.
Ученые сравнили результаты эксперимента с официальной статистикой. Она подтвердила, что в 1995 году (когда появился Match.com) количество межрасовых браков резко увеличилось. Также скачок произошел в начале 2000-х (OKCupid), и третья волна наступила в 2012 (Tinder). Конечно, еще не известно, действительно ли приложения для онлайн-знакомств послужили тому причиной, но прослеживается явная корреляция.
Кроме этого, ученые обнаружили еще один интересный феномен: браки между людьми, познакомившимися в интернете, распадаются реже, чем браки между людьми, познакомившимися традиционным образом. По мнению исследователей, это связано с тем, что интернет-знакомства ломают все социальные барьеры, дают людям возможность знакомиться и узнавать друг друга без привязки к окружению, стереотипам и привычному способу времяпрепровождения.
«Знакомства в интернете уменьшают шансы на быстрый развод, поскольку партнеры руководствуются не только внешними данными, но и тем, насколько им интересно общаться друг с другом, — добавил один из авторов исследования Филипп Гергович из Университета Вены. — Более того, пары, которые начали флиртовать в приложениях для свиданий, переносят длительную разлуку легче пар, которые познакомились офлайн. Возможно, именно онлайн-знакомства в конечном счете помогут нам построить более гармоничное общество».
Источники: Technology Review, hightech.fm