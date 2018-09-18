Исследование: почему геймеры по-прежнему покупают коробочные версии игр
Издание GamesIndustry.biz совместно с Независимой ассоциацией европейских игровых издателей (ISFE) провело опрос среди геймеров с целью узнать, почему многие из них до сих пор отдают предпочтение физическим копиям, в то время как остальные приобретают релизы «в цифре».
Издание подчеркивает, что значимая часть продаж ААА-тайтлов по-прежнему приходится на физические носители.
«75% продаж ААА-тайтлов составляют коробочные версии», — утверждают исследователи.
Опрос покупателей коробочных версий
Как сообщается, организаторы опросили свыше трех тысяч покупателей физических копий в Испании, Великобритании, Франции и Германии.
По результатам опроса выяснилось, что для многих респондентов одна из главных причин покупать диски — это возможность их подарить, передать или продать другим людям. Небольшой процент геймеров приобретают физические копии из-за технических ограничений, а также потому, что не хотят раскрывать свои данные в интернет-магазине.
В целом, рейтинг причин по частоте упоминаний выглядит следующим образом (один респондент мог назвать несколько причин):
- 32% опрошенных сказали, что приобретают физическую копию для пополнения коллекции;
- 18% ответили, что купили физический диск, потому что на него была скидка в магазине;
- 17% сообщили, что покупают коробочные издания, чтобы была возможность сыграть в другом месте или дать поиграть другу/члену семьи;
- 13% считают, что диски в принципе стоят дешевле;
- 13% сказали, что они хотят иметь возможность передать игру кому-то еще;
- 12% опрошенных заявили, что любят продавать игры после того, как их пройдут;
- 10% отметили, что таким образом они экономят место на жестком диске;
- 9% сказали, что покупают физические копии, потому что магазины находятся поблизости;
- 7% ответили, что приобретают диски из-за плохой скорости интернета;
- 6% покупателей предпочитают приобретать специальные и коллекционные издания;
- 6% опрошенных рассказали, что приобрели диск с игрой, потому что не нашли игру в цифровых магазинах;
- 5% в принципе не доверяют любые свои данные онлайн-магазинам;
- 5% сказали, что доступ в интернет ограничен в принципе;
- 4% рассказали, что не хотят отдавать свои персональные данные сервису;
- 3% респодентов ответили, что приобретают физические копии, поскольку у них нет карточки или аккаунта PayPal.
Опрос покупателей игр «в цифре»
Затем исследователи расспросили геймеров (также из Великобритании, Франции, Германии и Испании), предпочитающих сервисы вроде PSN и Steam.
Большая часть респодентов ответила, что многие интернет-магазины устраивают акции и отдают игры по скидкам. В числе прочего некоторые опрошенные отметили, что рядом нет подходящих магазинов, а также, что диски пылятся на полках и занимают много места.
- 30% опрошенных заявили, что покупать игры «в цифре» дешевле, чем на дисках;
- 20% сказали, что приобретают игры на дисках;
- 16% ответили, что хотят иметь доступ к своим играм в любом месте, где бы они не находились;
- 15% приобретают «цифру», потому коробочные версии для игры недоступны (предполагается, что геймеры, выбравшие этот ответ, приобрели бы физические копии, будь они доступны);
- 15% опрошенных говорят, что покупают «цифру» в том числе потому, что увидели тайтл в Xbox Live/PSN/Steam и после покупки могут начать играть в него сразу же.
- 11% респодентов заявило, что для покупки они не хотят выходить из дома;
- 10% считают, что коробочные версии игр занимают слишком много места;
- 9% ответили, что у них перед покупкой был код на скидку (или ваучер), который можно было использовать;
- 7% отметили, что поблизости с ними нет магазинов с дисками;
- 7% заявили, что приобретают «цифру», поскольку предзаказали игру и начинают играть сразу с релиза;
- 6% хотели получить доступ к сезонному пропуску и другим дополнительным онлайн-материалам.
В общей сложности, 23% респондентов сообщили, что предпочитают загружать видеоигры, а не приобретать их на физических носителях или картриджах.
Источник: DTF