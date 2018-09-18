Исследование: почему геймеры по-прежнему покупают коробочные версии игр

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Издание GamesIndustry.biz совместно с Независимой ассоциацией европейских игровых издателей (ISFE) провело опрос среди геймеров с целью узнать, почему многие из них до сих пор отдают предпочтение физическим копиям, в то время как остальные приобретают релизы «в цифре».

Издание подчеркивает, что значимая часть продаж ААА-тайтлов по-прежнему приходится на физические носители.

«75% продаж ААА-тайтлов составляют коробочные версии», — утверждают исследователи.

Опрос покупателей коробочных версий

Как сообщается, организаторы опросили свыше трех тысяч покупателей физических копий в Испании, Великобритании, Франции и Германии.

По результатам опроса выяснилось, что для многих респондентов одна из главных причин покупать диски — это возможность их подарить, передать или продать другим людям. Небольшой процент геймеров приобретают физические копии из-за технических ограничений, а также потому, что не хотят раскрывать свои данные в интернет-магазине.

В целом, рейтинг причин по частоте упоминаний выглядит следующим образом (один респондент мог назвать несколько причин):

32% опрошенных сказали, что приобретают физическую копию для пополнения коллекции;

18% ответили, что купили физический диск, потому что на него была скидка в магазине;

17% сообщили, что покупают коробочные издания, чтобы была возможность сыграть в другом месте или дать поиграть другу/члену семьи;

13% считают, что диски в принципе стоят дешевле;

13% сказали, что они хотят иметь возможность передать игру кому-то еще;

12% опрошенных заявили, что любят продавать игры после того, как их пройдут;

10% отметили, что таким образом они экономят место на жестком диске;

9% сказали, что покупают физические копии, потому что магазины находятся поблизости;

7% ответили, что приобретают диски из-за плохой скорости интернета;

6% покупателей предпочитают приобретать специальные и коллекционные издания;

6% опрошенных рассказали, что приобрели диск с игрой, потому что не нашли игру в цифровых магазинах;

5% в принципе не доверяют любые свои данные онлайн-магазинам;

5% сказали, что доступ в интернет ограничен в принципе;

4% рассказали, что не хотят отдавать свои персональные данные сервису;

3% респодентов ответили, что приобретают физические копии, поскольку у них нет карточки или аккаунта PayPal.

Опрос покупателей игр «в цифре»

Затем исследователи расспросили геймеров (также из Великобритании, Франции, Германии и Испании), предпочитающих сервисы вроде PSN и Steam.

Большая часть респодентов ответила, что многие интернет-магазины устраивают акции и отдают игры по скидкам. В числе прочего некоторые опрошенные отметили, что рядом нет подходящих магазинов, а также, что диски пылятся на полках и занимают много места.

30% опрошенных заявили, что покупать игры «в цифре» дешевле, чем на дисках;

20% сказали, что приобретают игры на дисках;

16% ответили, что хотят иметь доступ к своим играм в любом месте, где бы они не находились;

15% приобретают «цифру», потому коробочные версии для игры недоступны (предполагается, что геймеры, выбравшие этот ответ, приобрели бы физические копии, будь они доступны);

15% опрошенных говорят, что покупают «цифру» в том числе потому, что увидели тайтл в Xbox Live/PSN/Steam и после покупки могут начать играть в него сразу же.

11% респодентов заявило, что для покупки они не хотят выходить из дома;

10% считают, что коробочные версии игр занимают слишком много места;

9% ответили, что у них перед покупкой был код на скидку (или ваучер), который можно было использовать;

7% отметили, что поблизости с ними нет магазинов с дисками;

7% заявили, что приобретают «цифру», поскольку предзаказали игру и начинают играть сразу с релиза;

6% хотели получить доступ к сезонному пропуску и другим дополнительным онлайн-материалам.

В общей сложности, 23% респондентов сообщили, что предпочитают загружать видеоигры, а не приобретать их на физических носителях или картриджах.

Источник: DTF