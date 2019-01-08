Исследование RBC Capital Markets: магазины Amazon Go в 1,5 раза прибыльнее обычных

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Amazon Go, робомагазины без очередей и наличных — где покупатель берет товары с полок и автоматически оплачивает покупки, проходя мимо сенсоров на выходе, — приносят в среднем на 50% больше прибыли, чем традиционные круглосуточные торговые точки, подсчитали аналитики RBC Capital Markets.

Проведя исследование, экономисты пришли к заключению, что средний чек в футуристическом магазине равен $10, при этом число посетителей в день составляет 550 человек. Путем несложных вычислений аналитики подсчитали, что в год Amazon Go зарабатывает $1,5 млн, если вычесть нерабочие дни. Обычный магазин такого размера, по данным RBC Capital Markets, приносит в год всего около $1 млн.

Вместе с тем, аналитики подчеркивают, что развернуть робомагазин дороже, чем обычную торговую точку: по оценкам Morgan Stanley, одно лишь оснащение высокотехнологичного магазина необходимым аппаратным обеспечением обходится Amazon в $1 миллион.

Напоследок отметим, что корпорация Джеффа Безоса намерена расширять сеть бескассовых магазинов ускоренными темпами — согласно плану компании, к 2021 в США должно действовать уже 3000 роботизированных торговых точек. Если эту агрессивную экспансию удастся реализовать, по грубым оценкам робомагазины будут приносить Amazon $4,5 млрд в год. В то же время, развертывание такого огромного количества высокотехнологичных торговых точек обойдется корпорации в $3 млрд.

Источники: hightech.plus, Recode