Исторические кадры. Видео шестого сотрудника Google — из того самого гаража, откуда все началось





Около недели назад редактор популярного издания Bloomberg Джон Элрикман в очередной раз поделился знаковым роликом, касающимся компании Google, путь которой, тоже начался с небольшого гаража. Это видео с бесценными историческими кадрами является своего рода виртуальным туром тем самым гаражом в северной Калифорнии, арендованный друзьями у девушки, с которой встречался друг сооснователя Сергея Брина, было снято шестым сотрудником Google.

2020: Google has 118,899 employees. 1998: Google’s 6th employee films a video tour of the company’s garage office:pic.twitter.com/Srjn89Uz9K — Jon Erlichman (@JonErlichman) February 8, 2020

Да, этот ролик — не новый и некоторые уже могли его видеть раньше. Тем не менее, тех, кто еще не успел его посмотреть тоже немало. С учетом недавних финансовых достижений Google, включая взятие рубежа в 1 трлн рыночной капитализации, и юбилея Google Maps мы посчитали публикацию весьма уместной. И да, как показал недавний отчет, численность сотрудников, работающих в Alphabet по всему миру на условиях полной занятости, на конец года составляла 118 899 человек.

Напомним, Google, без сервисов и продуктов которой сегодня очень сложно представить нашу с вами жизнь, фактически была основана 4 сентября 1998 года (домен Google был зарегистрирован за год до этого – 15 сентября 1997 года).