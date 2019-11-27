IT-гигант Google проложил собственный интернет-кабель между США и Чили

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Компания Google завершила прокладку по дну Тихого океана своего первого международного оптоволоконного кабеля Curie, соединившего между собой дата-центры поисковика в Лос-Анджелесе (США) и Вальпараисо (Чили). Отметим, что проект назван так в честь Марии Склодовской-Кюри — ученой-физика, которая стала первой женщиной, удостоенной Нобелевской премии в 1903 году.

Протяженность интернет-провода — около 10 500 километров (сигнал усиливается каждые 100 км), его общая пропускная способность — 72 Тбит/с. В эксплуатацию Curie введут во II-м квартале следующего года. Первоначально прогнозируемый срок «жизни» кабеля составляет 15-25 лет, но не исключено, что он проработает в разы дольше.

Curie состоит из четырех волоконно-оптических пар (18 Тбит/с каждая), его толщина сопоставима с садовым шлангом. Однако для большей надежности провод обернут толстыми слоями стальной проволоки, меди и водозащитного слоя. Никакого вредного воздействия на окружающую среду он не оказывает, заверяют в Google.

По словам представителей поискового гиганта, по оптоволокну сегодня проходит 98% их трафика. Вместе с тем, в таких регионах, как Чили, существующих кабелей уже недостаточно — их пропускная способность слишком маленькая, масштабируемость ограничена, а срок эксплуатации близится к концу. Напоследок укажем, что через Curie будет идти трафик не только с самой Чили, но и с других стран Латинской Америки. Кроме того, в будущем Google планирует разветвить кабель и проложить вторую ветвь к Панаме — через нее планируется пустить центральноамериканский трафик.