IT-гигант Google проложил собственный интернет-кабель между США и Чили
Компания Google завершила прокладку по дну Тихого океана своего первого международного оптоволоконного кабеля Curie, соединившего между собой дата-центры поисковика в Лос-Анджелесе (США) и Вальпараисо (Чили). Отметим, что проект назван так в честь Марии Склодовской-Кюри — ученой-физика, которая стала первой женщиной, удостоенной Нобелевской премии в 1903 году.
Протяженность интернет-провода — около 10 500 километров (сигнал усиливается каждые 100 км), его общая пропускная способность — 72 Тбит/с. В эксплуатацию Curie введут во II-м квартале следующего года. Первоначально прогнозируемый срок «жизни» кабеля составляет 15-25 лет, но не исключено, что он проработает в разы дольше.
Curie состоит из четырех волоконно-оптических пар (18 Тбит/с каждая), его толщина сопоставима с садовым шлангом. Однако для большей надежности провод обернут толстыми слоями стальной проволоки, меди и водозащитного слоя. Никакого вредного воздействия на окружающую среду он не оказывает, заверяют в Google.
- Любопытно, что Сurie - не единственный международный подводный интернет-кабель, над которым в настоящее время работает Google. Ранее IT-гигант объявил о планах проложить также кабель Dunant (назван в честь основателя «Красного креста» Анри Дюнана, первого лауреата Нобелевской премии мира), который соединит западное побережье Франции и Вирджинию (США), Havfrue (свяжет США с Данией и Ирландией; в переводе с датского Havfrue - «русалка») и Гонконг-Гуам, который объединит подводные узлы в Азии.