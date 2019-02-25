Итальянское подразделение IKEA выпустило лимитированную серию синих сумок по мотивам неудачного поста на Facebook

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8 февраля на официальной Facebook-странице итальянского подразделения IKEA появилась публикация “hhsdjh”. Заметив ошибку, пользователи начали оставлять под ней комментарии.

Компания не стала удалять пост и впоследствии раскрыла его статистику: «За 48 часов: 20 200 отметок “нравится”, 5300 комментариев, 9084 репостов. Неплохо для пяти случайных букв. Упс, шести».

Хотя в IKEA так и не объяснили, что означают эти буквы, 22 февраля IKEA выпустила ограниченную серию синих сумок Frakta с надписью hhsdjh. Публикация об этом сопровождалась цитатой основателя компании Ингвара Кампрада: «Не ошибается только тот, кто спит». Это же высказывание можно найти и на самой сумке.

Серию раскупили почти сразу.

Источник: VC