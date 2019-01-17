Из японского робоотеля «уволили» половину роботов

Японский отель Henn na, открывшийся в 2015 году и сразу попавший в Книгу рекордов Гиннеса как первый робоотель в мире, привлекал посетителей необычным сервисом: большую часть работы там выполняли роботы. Постояльцев встречал консьерж-велоцираптор, багаж отвозили к номеру тележки-портье, а в номере помогал сориентироваться голосовой помощник, понимающий несколько языков.

В проекте отель сочетал инновации, повышающие эффективность работы, со свежими ощущениями для постояльцев. С учетом его расположения — рядом с популярным развлекательным парком — казалось, что это именно то, что надо.

Однако со временем выяснилось, что большая часть роботов создает одни лишь проблемы, решать которые в авральном режиме приходится немногочисленным живым сотрудникам. В итоге, по данным Wall Street Journal, после ряда забавных, глупых и раздражающих постояльцев инцидентов около половины из 243 роботов уже пришлось «уволить». Попытки автоматизировать все подряд обернулись фиаско.

Вот типичная история. Йошихиза Исигава остановился в отеле на одну ночь с простым пожеланием — выспаться. Но всю ночь его будил голосовой помощник: «Извините, я не разобрал вопрос, можете повторить?». Оказалось, что Исигава слишком громко храпел, а робота об этой особенности постояльцев не предупреждали. Помощники в номерах — среди уволенных.

У консьержей-динозавров за стойкой регистрации работа тоже не заладилась: когтистыми лапами с паспортами не совладать. В итоге копировать их для отчетности приходилось служащим-людям либо самим гостям отеля.

Тележки-портье часто ломались и добирались с багажом лишь до 24 номеров из 100 — и только если не встречали на пути «коллегу», который возвращался обратно в холл. Разминуться в узких коридорах гостиницы устройства были не в состоянии. Также робопортье раздражали гостей отеля нерасторопностью и шумом.

Все роботы, которые должны были отвечать на вопросы постояльцев, тоже уволены: для них стало неразрешимой задачей рассказать о ближайших достопримечательностях, указать, на каком автобусе добраться в аэропорт, или сообщить, во сколько открывается парк развлечений. При этом для голосовых помощников Siri и Google Assistant, встроенных в смартфоны постояльцев, такие задачи «по зубам».

По словам главного управляющего отеля Такеоси Ои, за четыре года робосотрудники попросту устарели, а модернизация отелю оказалась не по карману. В результате роботов было решено отправить на свалку — на их место придут живые люди. Какова судьба оставшихся устройств и чем теперь «Странный отель» будет привлекать посетителей — неясно.

Как с иронией отмечает The Verge, хотя многие люди опасаются, что роботы вскоре возьмут на себя их работу, в гостинице ситуация сложилась обратная, и машины проиграли эту битву. Сам же отель стал наглядным пособием , как не надо автоматизировать бизнес.

Источники: The Verge, hightech.plus