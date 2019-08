Издателя 505 Games обвинили в сексизме после того, как компания заключила партнерство с женщинами-стримерами для ранних трансляций Control

В честь Дня равенства женщин, который отмечается 26 августа, издательство 505 Games опубликовало в Twitter запись, в которой сообщило о заключении партнерства с рядом женщин-стримеров:

We’ve partnered with select female creators to introduce @remedygames ’s newest protagonist, Jesse Faden, in the first streams for @ControlRemedy !

Пользователи соцсети тут же раскритиковали компанию, обвинив ее в сексизме. Игроки посчитали, что, делая акцент на женщинах, издатель дискриминирует мужчин.

«Equality» means, deprive men and give women special privileges over them in a misguided quest for revenge. Anyone who tries to deny it by now is just, a joke.

«Равенство» — это значит обделять мужчин и давать женщинам определенные привилегии в ложном стремлении к мести. Любой, кто пытается это отрицать, неправ».

This kind of discrimination is disgusting really. I was not planning on buying this game and this kind of crap doesn’t help. — LookAtThisFace (@rabidotter1996) 24 августа 2019 г.

«Такого рода дискриминация [выглядит] реально отвратительно».

Equality = being sexist…… 🧐 — Nico R (@NicoR72471318) 25 августа 2019 г.

«Равенство = быть сексистом…».

Next step, please ban sales of your game to male gamers. That will be true equality! — Gungrave (@Gungrave123) 24 августа 2019 г.

«Отлично, а теперь просто запретите игрокам мужского пола покупать ваши игры. Так добьетесь настоящего равенства!».

Некоторые геймеры заявили, что из-за твита 505 Games они не станут покупать Control.

Thanks for needlessly politicising the game. I’ll be choosing to spend my time and money elsewhere. — Paul Blank (@TheLocalGod) 25 августа 2019 г.

«Спасибо, что без нужды политизируете игру. Я предпочту потратить свое время и свои деньги на что-то другое».

Seriously? Heck even my wife thinks this is discrimination against men. Why do men have to be beneath women for women to have equality? I really do love her. Thanks for saving me the cash I was going to spend on this, She would be mad at me for supporting this. — m.steff.jr (@marksteffjr) 25 августа 2019 г.

«Серьезно? Черт, да даже моя жена считает, что это дискриминация мужчин. Почему мужчины должны прогибаться под женщин ради равенства?.. Спасибо, что сэкономили мне деньги, которые я собирался потратить на игру. Жена бы разозлилась, узнав, что я это поддерживаю»

Ah, thank you. So very helpful. I think I’ll avoid you for the foreseeable future. — Ξ V I L S Ҝ I И 늑대 (@Voidwatcher) 24 августа 2019 г.

«Ах, спасибо. Вы так помогли. Думаю, я буду избегать [ваших игр] в ближайшем будущем».

I was on the fence about buying this game, thanks for saving me some money though as this is ridiculous. — Kent Clark (@muchmorebizarre) 25 августа 2019 г.

«Я действительно планировал купить эту игру. Спасибо, что сэкономили мои деньги».

Yeah cool, won’t be buying any more games you publish.

Sexism isn’t ok on either side. — OtherBarry (@OtherBarryM8) 24 августа 2019 г.

«Круто, не буду больше покупать игры, которые вы издаете. Сексизм — это не нормально, каким бы он ни был».

Впрочем, некоторые пользователи, напротив, поблагодарили 505 Games за поддержку и посоветовали издательству не обращать внимание на негативные комментарии. Среди тех, кто высказался в поддержку компании, был аналитик Niko Partners Дэниель Ахмад.

Once again. The replies to this tweet are sad, but not surprising. https://t.co/v2jTh5m6wz — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 25 августа 2019 г.

«Опять. Ответы на этот твит вызвают грусть, но не удивляют».

Аналитик обратил внимание на то, что ранний доступ к игре получили не только женщины, а 505 Games лишь акцентировала на них внимание в рамках Дня равенства.

Someone tried to justify it to me as them excluding men from streaming early. But if they’d bother to look into it for one second they’d see that there are male streamers playing it. The tweet was just highlighting female streamers too. — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 25 августа 2019 г.

«Некоторые полагают, что компания таким образом запретила мужчинам делать ранние стримы игры. Однако если бы эти люди соизволили изучить ситуацию чуть подробнее, то увидели бы, что мужчины тоже ведут трансляции Control. Данный твит просто решили посвятить стримерам женского пола».

Напоследок отметим, что Control выйдет на ПК, Xbox One и PlayStation 4 27 августа.

