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Израильские специалисты по кибербезопасности Cellebrite гарантируют взлом любого смартфона

Израильские специалисты по кибербезопасности Cellebrite гарантируют взлом любого смартфона

Израильские специалисты по кибербезопасности Cellebrite гарантируют взлом любого смартфона


Компания Cellebrite, которая оказывает услуги по расшифровке данных на пользовательских устройствах в рамках следственных действий, сотрудничая в том числе с правоохранительными органами США и РФ, анонсировала новую версию своего продукта UFED Premium. Если верить израильским специалистам, новоявленное решение способно извлекать информацию изо всех смартфонов и планшетов Apple, а также из топовых гаджетов, работающих под управлением операционной системы Android.

Издание Wired называет такую маркетинговую политику новым шагом в извечном соперничестве между создателями электронных устройств, ратующими за приватность, и организациями, сотрудничающими с силовыми ведомствами. Ранее в публичном пространстве таких смелых и безапелляционных заявлений не появлялось.

Как гласит сайт Cellebrite, их разработка позволяет взламывать устройства как с последней операционной системой iOS 12.3 и ниже, так и под управлением любой версии Android, включая новейшие гаджеты Samsung, Motorola, Huawei, LG и Xiaomi. Утверждается, что «стражи порядка смогут без труда получить доступ к переписке, сохраненным электронным письмам, установленным приложениям, а также другой информации».

Несмотря на то, что UFED Premium позиционируется как продукт для силовых ведомств, который может быть использован только в рамках закона, риск неправомерного его применения или же попадания в третьи руки вызывает серьезные опасения, указывает Wired. По словам опрошенного изданием специалиста по кибербезопасности и основателя фирмы Hacker House Мэтью Хайки, в прошлом он имел возможность приобрести на eBay некоторые более ранние продукты Cellebrite.

Напоследок отметим, что UFED Premium будет продаваться как локальное программное обеспечение, что позволит полиции любого государства купить систему, а затем использовать ее в любое время по своему усмотрению.

Источник: Popmech

  • По информации ВВС, Cellebrite была основана в 1999 году выходцами из подразделений 8200 и МАМРАМ Армии обороны Израиля, отвечающих за радиоэлектронную разведку и компьютерную безопасность. Изначально компания занималась разработкой технологии резервного копирования информации со смартфонов, но позже сменила вектор деятельности на взломы гаджетов.
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