Израильские специалисты по кибербезопасности Cellebrite гарантируют взлом любого смартфона
Компания Cellebrite, которая оказывает услуги по расшифровке данных на пользовательских устройствах в рамках следственных действий, сотрудничая в том числе с правоохранительными органами США и РФ, анонсировала новую версию своего продукта UFED Premium. Если верить израильским специалистам, новоявленное решение способно извлекать информацию изо всех смартфонов и планшетов Apple, а также из топовых гаджетов, работающих под управлением операционной системы Android.
Издание Wired называет такую маркетинговую политику новым шагом в извечном соперничестве между создателями электронных устройств, ратующими за приватность, и организациями, сотрудничающими с силовыми ведомствами. Ранее в публичном пространстве таких смелых и безапелляционных заявлений не появлялось.
Как гласит сайт Cellebrite, их разработка позволяет взламывать устройства как с последней операционной системой iOS 12.3 и ниже, так и под управлением любой версии Android, включая новейшие гаджеты Samsung, Motorola, Huawei, LG и Xiaomi. Утверждается, что «стражи порядка смогут без труда получить доступ к переписке, сохраненным электронным письмам, установленным приложениям, а также другой информации».
Cellebrite is proud to introduce #UFED Premium! An exclusive solution for law enforcement to unlock and extract data from all iOS and high-end Android devices. To learn more, click here: https://t.co/WHsaDxzoXz pic.twitter.com/BSixEkyAuL
— Cellebrite (@Cellebrite_UFED) June 14, 2019
Несмотря на то, что UFED Premium позиционируется как продукт для силовых ведомств, который может быть использован только в рамках закона, риск неправомерного его применения или же попадания в третьи руки вызывает серьезные опасения, указывает Wired. По словам опрошенного изданием специалиста по кибербезопасности и основателя фирмы Hacker House Мэтью Хайки, в прошлом он имел возможность приобрести на eBay некоторые более ранние продукты Cellebrite.
Напоследок отметим, что UFED Premium будет продаваться как локальное программное обеспечение, что позволит полиции любого государства купить систему, а затем использовать ее в любое время по своему усмотрению.
Источник: Popmech
- По информации ВВС, Cellebrite была основана в 1999 году выходцами из подразделений 8200 и МАМРАМ Армии обороны Израиля, отвечающих за радиоэлектронную разведку и компьютерную безопасность. Изначально компания занималась разработкой технологии резервного копирования информации со смартфонов, но позже сменила вектор деятельности на взломы гаджетов.