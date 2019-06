Израильские специалисты по кибербезопасности Cellebrite гарантируют взлом любого смартфона

Компания Cellebrite, которая оказывает услуги по расшифровке данных на пользовательских устройствах в рамках следственных действий, сотрудничая в том числе с правоохранительными органами США и РФ, анонсировала новую версию своего продукта UFED Premium. Если верить израильским специалистам, новоявленное решение способно извлекать информацию изо всех смартфонов и планшетов Apple, а также из топовых гаджетов, работающих под управлением операционной системы Android.

Издание Wired называет такую маркетинговую политику новым шагом в извечном соперничестве между создателями электронных устройств, ратующими за приватность, и организациями, сотрудничающими с силовыми ведомствами. Ранее в публичном пространстве таких смелых и безапелляционных заявлений не появлялось.

Как гласит сайт Cellebrite, их разработка позволяет взламывать устройства как с последней операционной системой iOS 12.3 и ниже, так и под управлением любой версии Android, включая новейшие гаджеты Samsung, Motorola, Huawei, LG и Xiaomi. Утверждается, что «стражи порядка смогут без труда получить доступ к переписке, сохраненным электронным письмам, установленным приложениям, а также другой информации».

Cellebrite is proud to introduce #UFED Premium! An exclusive solution for law enforcement to unlock and extract data from all iOS and high-end Android devices. To learn more, click here: https://t.co/WHsaDxzoXz pic.twitter.com/BSixEkyAuL

— Cellebrite (@Cellebrite_UFED) June 14, 2019