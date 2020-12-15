JAXA опубликовала фото частиц грунта с астероида Рюгу, добытых станцией «Хаябуса-2»





Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) подтвердило, что главная цель миссии «Хаябуса-2» (Hayabusa-2) полностью выполнена — 14 декабря команда вскрыла герметичный контейнер с пробами грунта, обнаружив в нем желанные частицы породы с астероида Рюгу. В официальном твиттере миссии опубликовали фото, демонстрирующее вещество внутри контейнера.

The sample container inside the re-entry capsule was opened on December 14, and we confirmed black grains thought to be from Ryugu were inside. This is outside the main chambers, and likely particles attached to the sample catcher entrance. (English release available tomorrow) https://t.co/NAw1R1cjvy pic.twitter.com/5BfXxfH29h — [email protected] (@haya2e_jaxa) December 14, 2020

«Хаябуса-2» — вторая миссия Японии по доставке на Землю вещества астероида и первая программа исследования астероида спектрального класса С. Миссия стартовала в конце 2014 года, в середине 2018 года станция прибыла к 500-метровому околоземному астероиду (162173) Рюгу. Научная программа станции также включала в себя забор грунта с поверхности и из подповерхностных слоев астероида с последующей доставкой собранного вещества в герметичной возвращаемой капсуле на Землю. 5 декабря 2020 года станция приблизилась к Земле и сбросила в атмосферу герметичную капсулу с двумя пробами грунта Рюгу, которая через несколько часов успешно приземлилась на полигоне Вумера в Австралии. 8 декабря контейнер с пробами доставили в исследовательский центр в Сагамихаре в Японии, а 14 декабря исследователи в чистой комнате вскрыли контейнер.

Обнаруженные внутри контейнера частицы представляет собой черное мелкодисперсное вещество, располагавшееся вблизи входного отверстия контейнера, что служит подтверждением успешного выполнения главной цели миссии. По плану, вскрытие двух отдельных камер, содержащих пробы вещества Рюгу, которые находятся внутри контейнера, проведут в конце декабря, а в середине января 2021 года начнется исследование частиц грунта в условиях азотной атмосферы.

Считается, что астероиды вроде Рюгу образовались на заре Солнечной системы и содержат в себе исходный строительный материал. По одной из версий, жизнь на молодой Земле зародилась, поскольку астероиды занесли на нее органические соединения и воду. Сравнив результаты анализа грунта разных астероидов, ученые также рассчитывают выяснить основные отличия между астероидами.

В ближайшие десять лет «Хаябуса-2» исследует еще два околоземных астероида.

Остается добавить, что «Хаябуса-2» — не единственная действующая программа по доставке на Землю проб грунта с околоземного астероида. В середине октября станция NASA OSIRIS-REx собрала достаточное количество вещества с (101955) Бенну, его доставят в герметичной капсуле на Землю к 2023 году.