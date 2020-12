JAXA опубликовала фото частиц грунта с астероида Рюгу, добытых станцией «Хаябуса-2»

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) подтвердило, что главная цель миссии «Хаябуса-2» (Hayabusa-2) полностью выполнена — 14 декабря команда вскрыла герметичный контейнер с пробами грунта, обнаружив в нем желанные частицы породы с астероида Рюгу. В официальном твиттере миссии опубликовали фото, демонстрирующее вещество внутри контейнера.

The sample container inside the re-entry capsule was opened on December 14, and we confirmed black grains thought to be from Ryugu were inside. This is outside the main chambers, and likely particles attached to the sample catcher entrance. (English release available tomorrow) https://t.co/NAw1R1cjvy pic.twitter.com/5BfXxfH29h

— [email protected] (@haya2e_jaxa) December 14, 2020