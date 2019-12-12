JRPG The Last Remnant вышла в App Store и Google Play

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Square Enix выпустила ролевую игру The Last Remnant в App Store и Google Play. На мобильных платформах тайтл обойдется в $20 и потребует iOS 13 или минимум Android 7.0.

Встроенных покупок в игре нет.

Отметим, что The Last Remnant представляет собой JRPG. В центре сюжета — парень по имени Раш, который, разыскивая свою сестру, сталкивается с политическими интригами фэнтезийного мира. Проект отличается необычной боевой системой: в сражениях игрок командует не одним, а группой персонажей.

Изначально игра была выпущена в 2008 году на Xbox 360, затем ее портировали на PC. В 2018 году издатель выпустил ремастер на PS4, перенеся тайтл с Unreal Engine 3 на Unreal Engine 4. После этого переиздание вышло на Switch. Теперь обновленная версия появилась и на мобильных платформах.

Трейлер Switch-версии переиздания The Last Remnant.

Источник: DTF