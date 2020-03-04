К актерскому составу экранизации Uncharted присоединился Антонио Бандерас, а на роль режиссера окончательно утвержден Рубен Фляйшер

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Ровно за год до премьеры экранизации игровой франшизы Uncharted компания Sony Pictures решила усилить актерский состав именитым Антонио Бандерасом. Также на роль режиссера был окончательно утвержден Рубен Фляйшер, сменивший в этом кресле Трэвиса Найта.

Таким образом, в картине будет участвовать сразу три актера первой величины, включая Тома Холланда и Марка Уолберга. По данным ресурса Variety в фильме также сыграют молодые актрисы Софья Тейлор Али (Truth or Dare) и Тати Габриэль (Chilling Adventures of Sabrina). Пока точно известно, что Том Холланд сыграет главного героя Натана Дрейка, а вот кого именно воплотят другие актеры остается загадкой.

Сценарий к фильму написали Рейф Джадкинс (Agents of SHIELD), Арт Маркум и Мэтт Холлоуэй, снимать его будет Рубен Фляйшер, отметившийся дилогией «Zомбилэнд» и супергеройской картиной «Веном».

Отметим, что экранизация игровой франшизы Uncharted была анонсирована в далеком 2007 году, за это время проект несколько раз замораживался и сменил семь потенциальных режиссеров. Премьера фильма недавно была перенесена с 18 декабря 2020 года на 5 марта 2021 года, но с учетом последних назначений других переносов не ожидается.

Источник: Variety