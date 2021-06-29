К Олимпиаде Apple выпустила международную коллекцию ремешков для Apple Watch в цветах 22 стран (там нет Украины, но есть Швеция)

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В преддверии старта Летней Олимпиады американская компания Apple решила поддержать спортсменов и болельщиков, выпустив ограниченную коллекцию ремешков для умных часов Apple Watch. В коллекцию вошли спортивные браслеты в 22 цветовых сочетаниях, которые представляют разные страны мира. Для каждого можно скачать циферблат в соответствующей расцветке.

Браслет выполнен из мягкого и легкого материала, который отлично пропускает воздух. Размер удобно регулируется при помощи застёжки‑липучки. Двухслойное плетение из нейлона образует на прилегающей к коже стороне множество петелек, которые формируют смягчающую поверхность и при этом быстро отводят влагу. Микропетли на обратной стороне сделаны более прочными для надёжного сцепления с липучкой.

К огромному сожалению, в число 22 избранных стран не вошла Украина, однако при желании носить аксессуар в цветах своей страны можно попробовать приобрести вариант ремешка для Швеции, оформление которого напоминает цветовое решение флага Украины (его стоит дополнить более подходящим циферблатом «Полосы» с горизонтальным расположением равновеликих горизонтальных синей и желтой полос, а не наклонным «шведским» вариантом).

Напомним, что Летние Олимпийские игры 2020 должны были стартовать еще в прошлом году в Токио (Япония), однако из-за пандемии коронавируса ее старт перенесли на 23 июля 2021 года.

Источник: Engadget, Apple