Как создавались спецэффекты для третьего сезона сериала Westworld / «Мир Дикого Запада» [видео]

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Westworld / «Мир Дикого Запада» — сериал изначально фантастический, однако первые два сезона не изобиловали сценами со спецэффектами. Как вы помните, герои-андроиды настолько похожи на людей, что создатели сериала использовали реальных актеров, а не CGI. Однако в третьем сезоне действие переместилось из ретро-парка развлечений в город будущего, соответственно, компьютерная графика начала применяться чаще.

За спецэффекты в проекте отвечала студия DNEG, которая работала с такими крупными проектами, как «Мстители: Финал», «Веном», «Люди в черном: Интернэшнл», «Алита: Боевой ангел» и т.д.

Сюжет сериала Westworld / «Мир Дикого Запада» основан на одноименном фильме Майкла Крайтона о парке развлечений будущего, населенного роботами, которых практически невозможно отличить внешне от реальных людей. Первый сезон вышел в 2016 году, второй — в 2018 году, третий — весной 2020 года.

Недавно HBO продлила фантастический сериал Westworld / «Мир Дикого Запада» на четвертый сезон, который скорее всего выйдет не раньше 2022 года.

Источник: Engadget