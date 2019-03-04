Как создавались спецэффекты для фантастического фильма The Wandering Earth / «Блуждающая Земля» [видео]

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Недавно стало известно, что стриминговый сервис Netflix купил права на показ китайского научно-фантастического фильма The Wandering Earth / «Блуждающая Земля», снятого по одноименной книге писателя Лю Цысиня. С учетом расширения потенциальной зрительской аудитории, студия спецэффектов Pixomondo, которая участвовала в создании данного фильма, решила поделиться соответствующим видео.

Действие фильма разворачивается в ближайшем будущем, когда человечество вынуждено запустить масштабный проект под названием «Блуждающая Земля», чтобы избежать гибели из-за гаснущего Солнца. Вместо того, чтобы покинуть Землю на многочисленных космических челноках, ученые решают превратить в корабль всю планету и отправиться вместе с ней на поиски лучшего места в космосе. Естественно, подобный сеттинг предполагает минимум натурных съемок и максимум спецэффектов, в чем легко можно убедиться по данному ролику:

Отметим, что к данному моменту фильм The Wandering Earth / «Блуждающая Земля» собрал $655 млн по всему миру, из которых только $5 млн пришлось на Северную Америку.

P.S. Студия Pixomondo работает не только с китайскими кинокомпаниями, она также принимала участие в создании таких популярных проектов, как Wonder Woman и Game of Thrones. Оценить мастерство ее специалистов можно на Youtube-канале компании, где собраны эти и другие примеры работ.

Источник: The Verge