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Калифорнийский Окленд стал третьим американским городом, запретившим технологию распознавания лиц

Калифорнийский Окленд стал третьим американским городом, запретившим технологию распознавания лиц

Калифорнийский Окленд стал третьим американским городом, запретившим технологию распознавания лиц


Распознавание лиц подвергается резкой критике со стороны многих правозащитников, журналистов и обычных граждан. В ответ на это власти ряда американских городов приняли решение полностью запретить технологию. Так, ранее распознавание лиц оказалось вне закона в Сан-Франциско и Сомервилле, штат Массачусетс. На прошлой неделе аналогичный запрет был введен в Окленде, штат Калифорния.

Как сообщается, отныне в Окленде муниципальным агенствам запрещено покупать и использовать технологии распознавания лиц. Запрет распространяется и на полицию.

По словам местных чиновников, которых цитирует Think Progress, распознавание лиц сделало бы жизнь горожан менее безопасной, приведя к неправомерным задержаниям и преследованиям расовых меньшинств. Кроме того, «умные камеры» нарушили бы неприкосновенность частной жизни.

Как ожидается, к трем американским городам, запретившим распознавание лиц, в ближайшем будущем присоединятся и другие. Так, подобные меры уже обсуждают в калифорнийском Беркли. Аналогичные проекты внесены в законодательные собрания штатов Массачусетс и Мичиган. Даже в Конгрессе заметны признаки двухпартийной поддержки федерального запрета на распознавание лиц: против данной технологии в открытую выступают, в частности, конгрессмен-демократ от Александрии (штат Вирджиния) и представитель-республиканец штата Огайо.

Источник: hightech.plus

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