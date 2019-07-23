Калифорнийский Окленд стал третьим американским городом, запретившим технологию распознавания лиц

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Распознавание лиц подвергается резкой критике со стороны многих правозащитников, журналистов и обычных граждан. В ответ на это власти ряда американских городов приняли решение полностью запретить технологию. Так, ранее распознавание лиц оказалось вне закона в Сан-Франциско и Сомервилле, штат Массачусетс. На прошлой неделе аналогичный запрет был введен в Окленде, штат Калифорния.

Как сообщается, отныне в Окленде муниципальным агенствам запрещено покупать и использовать технологии распознавания лиц. Запрет распространяется и на полицию.

По словам местных чиновников, которых цитирует Think Progress, распознавание лиц сделало бы жизнь горожан менее безопасной, приведя к неправомерным задержаниям и преследованиям расовых меньшинств. Кроме того, «умные камеры» нарушили бы неприкосновенность частной жизни.

Как ожидается, к трем американским городам, запретившим распознавание лиц, в ближайшем будущем присоединятся и другие. Так, подобные меры уже обсуждают в калифорнийском Беркли. Аналогичные проекты внесены в законодательные собрания штатов Массачусетс и Мичиган. Даже в Конгрессе заметны признаки двухпартийной поддержки федерального запрета на распознавание лиц: против данной технологии в открытую выступают, в частности, конгрессмен-демократ от Александрии (штат Вирджиния) и представитель-республиканец штата Огайо.

Источник: hightech.plus