Кандидат в президенты США Элизабет Уоррен продемонстрировала, что Facebook разрешает политикам публиковать рекламные объявления с откровенной ложью

Кандидат в президенты США от Демократической партии и сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен рассказала о своем эксперименте с покупкой в Facebook «вводящей в заблуждение политической рекламы» в поддержку действующего американского президента Дональда Трампа.

Чтобы доказать, что рекламу в социальной сети не проверяют на достоверность, кампания Уоррен спонсировала посты, в которых сообщалось, что генеральный директор Facebook Марк Цукерберг якобы выступил в поддержку переизбрания Трампа.

«Мы намеренно создали объявление на Facebook с ложными утверждениями и отправили его на рекламную платформу соцсети, чтобы посмотреть, будет ли оно одобрено. Его одобрили весьма быстро», — заявила Уоррен.

We intentionally made a Facebook ad with false claims and submitted it to Facebook’s ad platform to see if it’d be approved. It got approved quickly and the ad is now running on Facebook. Take a look: pic.twitter.com/7NQyThWHgO — Elizabeth Warren (@ewarren) 12 октября 2019 г.

По ее словам, готовность Facebook публиковать за большие деньги откровенную ложь показывает, что компания отдает предпочтение прибыли, а не защите демократии. Политик отметила, что реклама, которую просмотрели десятки тысяч американцев, вызвала ажиотаж среди пользователей социальной сети.

Once again, we’re seeing Facebook throw its hands up to battling misinformation in the political discourse, because when profit comes up against protecting democracy, Facebook chooses profit. — Elizabeth Warren (@ewarren) 12 октября 2019 г.

Представитель Facebook Энди Стоун, комментируя эксперимент Уоррен, указал, что модераторы соцсети одобрили ложное рекламное объявление политика, поскольку оно опубликовано непосредственно от ее имени и, следовательно, является «политической речью».

«Если сенатор Уоррен хочет сказать то, что не соответствует действительности, мы считаем, что Facebook не следует подвергать цензуре эту речь», — сказал он.

Вице-президент Facebook по глобальным вопросам и коммуникациям Ник Клегг, в свою очередь, пояснил, что политика компании в отношении правдивости политической рекламы действует уже более года — согласно этим правилам, Facebook удаляет сторонний контент, если тот ранее был опровергнут достоверными фактами. Однако в данном случае под «сторонним контентом» подразумеваются ссылки, фото- и видеоматериалы, публикуемые от имени пользователей, официально не позиционирующими себя в качестве политиков.

«Данные ограничения не распространяются на вводящую в заблуждение рекламу или другой контент, публикуемый политиками под собственными именами», — подчеркнул Клегг.

Сенатор-демократ от штата Миннесота Эми Клобушар, которая также выставила свою кандидатуру на выборы 2020 года, заявила, что онлайн-платформам, таким как Facebook, необходим «стандарт правды для платной рекламы».

Social media platforms need truth standard for paid ads just like TV&radio& newspapers. And we should pass my Honest Ads Act to require them to tell us what the ad is & who paid: Facebook lets politicians lie in ads, leaving Dems fearing what Trump will do https://t.co/ZCX9z2eRKW — Amy Klobuchar (@amyklobuchar) October 11, 2019

А представитель штаба еще одного кандидата-демократа — Джо Байдена, сказал, что независимо от того, исходит ли подобное от Кремля или от Trump Tower, «эти теории лжи и заговоров» угрожают подрыву выборов в США.

Впрочем, у Facebook нашлись и сторонники. В частности, республиканец Ли Гудман, бывший председатель Федеральной избирательной комиссии, отметил, что Facebook ведет себя достаточно справедливо, поскольку не «хочет выступать в роли арбитра и занимать ту или иную сторону». С ним согласилась Шэннон МакГрегор, доцентка кафедры коммуникаций Университета Юты: по ее мнению, компания Марка Цукерберга просто пытается оставаться нейтральной и как можно более прозрачной в отношении политической рекламы.

Напоследок отметим, что ранее Facebook одобрила рекламную публикацию Дональда Трампа, в которой Джо Байдена и его сына обвиняют в подкупе украинских чиновников:

При этом немногим ранее телевизионные каналы и новостные издания отказались публиковать данную рекламу, ссылаясь на то, что «в ней не содержится каких-либо доказательств». Более того, когда кампания Байдена потребовала от Facebook удалить данное объявление, соцсеть отказалась делать это, аргументировав свою позицию тем, что любые заявления политиков, даже если они ложные, заслуживают освещения.

«Мы считаем, что последнее слово должно оставаться за непосредственными избирателями, а не компаниями», — заявили в Facebook.

«В то время как телевизионные сети отказывают Трампу в распространении лжи, Facebook просто обналичивает его чеки. Соцсеть уже однажды помогла Трампу выиграть выборы, распространяя за деньги его ложь. Теперь она позволяет кандидатам намеренно лгать американскому народу. Настало время привлечь Марка Цукерберга к ответственности», — в ответ на это призвала Уоррен.

Источник: CNN