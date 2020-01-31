Кен Блок проехал финальный этап Дакара-2020 на раллийном электромобиле Extreme E, показав третий результат в зачете [видео]

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Мы уже рассказывали вам о раллийном электромобиле для новой гоночной серии Extreme E от создателей Formula E. До старта соревнований остается ровно год, так что создатели модели Odyssey 21 решили проверить его на прочность в реальных условиях — на этапе Ралли Дакар 2020, усадив за руль известного гонщика и шоумена Кена Блока.

В этом году Дакар проходит в Саудовской Аравии, для теста электромобиля был выбран финальный этап Grand Prix of Qiddiya длительностью порядка 20 км. Кен Блок проехал дистанцию за 9 минут 17 секунд, уступив только двум лидерам на Toyota Hilux и Mini с результатами 8:50 и 8:57. Чтобы оценить поездку, команда Extreme E опубликовала полное видео прохождения этапа:

Отметим, что раллийный электромобиль оснащен электродвигателями на каждом из колес суммарной мощностью 400 кВт (550 л.с.), что позволяет набирать скорость от 0 до 100 км/ч всего за 4,5 секунды. Емкость батареи от Williams Advanced Engineering не озвучивается, однако она будет подобрана таким образом, чтобы от полного заряда проходить этап соревнований.

Серия Extreme E призвана продвигать электромобили, подчеркивая важность сохранения хрупких экосистем различных уголков мира. Первый этап пройдет 22-24 января 2021 года на Розовом озере (Lac Rose) в Сенегале.

P.S. А здесь Кен Блок рассказывает о своих впечатлениях от электромобиля и этапа:

Источник: Electrek