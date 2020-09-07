Киносборы: «Тенет» Нолана стартовал в США с первой строки, международные сборы составляют почти $150 млн





Прошедшие выходные стали первым полноценным киноуикэндом в США с момента введения карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса, причем не в последнюю очередь благодаря релизу блокбастера «Тенет» Кристофера Нолана. Несмотря на то, что многие кинотеатры в Северной Америке все еще закрыты, фантастическая картина смогла собрать на местном рынке $20,2 млн.

Отметим, что в данный момент в США открылось только 65-70% кинотеатров, причем в некоторых крупных ключевых городах вроде Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Сиэтла и т.д. кинотеатральные сети по большей части все еще закрыты. На этом фоне результат в $20,2 млн выглядит однозначным успехом, хотя в обычных условиях для Кристофера Нолана это был бы провал — меньше ($14,8 млн) он собирал в далеком 2006 году с «Престижем».

Кассу спасают международные рынки, где фильм «Тенет» стартовал на неделю раньше. Лидирует Китай с суммой порядка $30 млн, также неплохо показали себя Великобритания ($13,1 млн), Франция ($10,7 млн), Германия ($8,1 млн), Южная Корея ($5,1 млн) и другие. В итоге, за пределами Северной Америки «Тенет» собрал $126 млн, что суммарно дает фильму $146,2 млн.





Для потенциального блокбастера с бюджетом $200 млн это однозначно мало, однако представители Warner Bros. уже заявили, что довольны результатом, так как «прокат фильма будет марафоном, а не спринтом». Студия рассчитвает, что с открытием кинотеатров и дополнительных рынков, «Тенет» наберет достаточно, чтобы как минимум окупить себя.

Также не стоит забывать, что осенью мир может накрыть вторая волна коронавируса и кинотеатральные сети снова могут закрыться до лучших времен (до весны следующего года). В таких условиях проиграют самые осторожные студии, которые не захотели выпустить свои творения в текущем окне возможностей.

P.S. Кстати, чуда не произошло и неоднократно перенесенные «Новые мутанты» ярко проваливают прокат — на их счету менее 20 млн: $11,45 млн дома и $8,5 млн за рубежом.

Источник: Variety